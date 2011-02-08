-KEMİKLER HAYVANA AİT ANKARA (A.A) - 08.02.2011 - Jandarma Genel Komutanlığı, Bitlis'te, Mutki İlçe Jandarma Komutanlığının güvenliğini sağlamak amacıyla daha önceden kazılan mevzilerin geliştirme faaliyetleri sırasında bazı kemiklere rastlandığını, yapılan bu faaliyetleri yanlış değerlendiren vatandaşların olayı cumhuriyet savcılığına bildirmeleri üzerine, Mutki cumhuriyet savcıları tarafından, söz konusu kemiklerin bizzat mahallinde tutanakla ve görüntülerle tespit edilerek incelenmek üzere alındığını belirterek, gözle yapılan ilk tespitlerde hayvan kemiği olduğu değerlendirilen bu kemiklere ilişkin nihai kararın, adli makamların işlemlerinden sonra verileceğini bildirdi. Jandarma Genel Komutanlığınca, 6 Ocak-08 Şubat 2011 tarihleri arasında, bazı basın ve yayın organlarında yer alan haberler ve yorumlar üzerine yazılı bir açıklama yapıldı. Söz konusu haberlerde, Mutki Cumhuriyet Başsavcılığınca, Mutki-Kavakbaşı yolu Ziyaret mevkisinde farklı tarihlerde yapılan kazı çalışmalarında, (17–18) kişiye ait olduğu değerlendirilen kemik parçalarının bulunduğunun ifade edildiği anımsatılan açıklamada, konu ile ilgili araştırma yapıldığı belirtildi. Yapılan araştırma sonucu, Mutki ilçesi Çaygeçit köyünde, 8-9 Eylül 1999 tarihinde meydana gelen çatışmada ölü olarak ele geçirilen 15 teröristten, 13'ünün otopsilerinin Mutki Cumhuriyet Başsavcılığınca yapıldığı ve Cumhuriyet Başsavcılığınca defin ruhsatı düzenlenerek, Mutki Belediyesince 9 Eylül 1999'da Bitlis-Mutki ilçesi Kavakbaşı yolu Ziyaret mevkinde defnedildiklerinin belirlendiği kaydedildi. Mutki ilçesi Alatoprak köyü Kohan mezrası mevkisinde, 17 Eylül 1999 tarihinde meydana gelen çatışmada ölü olarak ele geçirilen 2 teröristin de Mutki Cumhuriyet Başsavcılığınca otopsilerinin yapıldığı ve aynı şekilde defin ruhsatı düzenlenerek, Mutki Belediyesince 18 Eylül 1999'da aynı yere defnedildiklerinin tespit edildiği ifade edilen açıklamada, şöyle denildi: ''Bu olaylara ait soruşturma dosyaları Mutki Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen fezleke ile olay tarihi itibarıyla Van Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir. Söz konusu olaylarda, defnedilen teröristlere ait 'fotoğraflar', 'otopsi raporları' ve 'defin ruhsatları' soruşturma dosyalarında, defnedildiklerine dair tutanak ve belgeler Mutki Belediye Başkanlığında bulunmaktadır. Ayrıca, 06 Şubat 2011 tarihli bir basın organında, 'Jandarma Mutki'de korsan kazı yapmış' başlığıyla bir haber yayımlanmış olup, haberde, Mutki ilçe Jandarma Komutanlığının, savcıya haber vermeksizin, kendi binasına ait avlu içinde kazı yaptığı, bu esnada çıkan kemikleri çöpe attığı, söz konusu kemiklerin daha önceden kayıp olan üç şahsa ait olduğu ileri sürülmüştür. Haberde ileri sürülen hususlar gerçeği yansıtmamakta olup, doğrusu aşağıda ifade edildiği gibidir: Mutki İlçe Jandarma Komutanlığının güvenliğini sağlamak maksadıyla daha önceden kazılmış bulunan mevzilerin, 29 Ocak 2011 günü 13.00-16.30 saatleri arasında geliştirme faaliyetleri esnasında, bazı kemiklere rastlanmış olup, yapılan bu faaliyetleri yanlış değerlendiren vatandaşların olayı Cumhuriyet Savcılığına bildirmeleri üzerine, İlçe Jandarma Komutanlığı gelen Mutki Cumhuriyet Savcıları tarafından, söz konusu kemikler bizzat mahallinde tutanakla ve görüntülerle tespit edilerek incelenmek üzere alınmıştır. Gözle yapılan ilk tespitlerde hayvan kemiği olduğu değerlendirilen bu kemiklere ilişkin nihai karar, adli makamların işlemlerinden sonra verilecektir.''