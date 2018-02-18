Kemerspor 2003- Yomraspor: 3-0

Levent YENİGÜN / KEMER-ANTALYA,(DHA)

STAT: Dr. Fehmi Öncel

HAKEMLER: Demokrat Özgür Güneş (xxx), Ali Orhun Kara (xxx), Muhammed Sait Emre Alagöz(xxx)

KEMERSPOR 2003: İsmail (xxx) - Fikret (xxx), İbrahim Dağaşan (xxx), Deniz (xxx), Akın (xxxx)(Dk.78 Birkan xx), Atakan (xxx), Sevcan (xxx)(Dk.67 Görkem xxx), Volkan (xxx), Ahmet Mümin (xxx), Lokman (xxx)(Dk.50 Doğukan xxx), Abdulsamet (xxx)

YOMRASPOR: Furkan (x) - Mehmetcan (xx), Sinan (xx)(Dk.45 Hamza xx), Ali Özgür (xx)(Dk.62 Ertan xx), Enes (xx), Muhammet (xx)(Dk.24 Mert xxx), Alattin (xx), Hamit (xx), Burak (xx), Yasin (xx), Hüseyin (xx)

GOLLER: Dk. 3 İbrahim Dağaşan, Dk.36 Sevcan, Dk.74 Görkem (Kemerspor 2003)

SARI KARTLAR: Hamit, Mert (Yomraspor)

KIRMIZI KARTLAR: Dk.21 Furkan (Yomraspor)

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta mücadele eden Kemerspor 2003, sahasında Yomraspor\'u 3-0 mağlup etti. Maçı Antalyaspor Kulübü Başkanı Cihan Bulut da izledi.

3\'üncü dakikadaki Kemerspor atağında orta sahada rakibinden topu çalan Akın, rakip ceza alanı önünde bekleyen kaptan İbrahim Dağaşan ile topu buluşturudu. 3 rakip oyuncunun baskısı altında plase vuruş yapan İbrahim Dağaşan, topu ağlara gönderdi: 1-0.

21\'inci dakikada Kemerspor atağında orta sahada topla buluşan İbrahim Dağaşan ceza alanına doğru hareketlenen Akın\'ı gördü. Ceza alanı dışında topla buluşan Akın\'a karşı karşıya pozisyonda kaleci Furkan\'ın müdahalesi yerde kaldı. Kaleci Furkan, orta hakem Demokrat Özgür Güneş tarafından direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

36\'ncı dakikadaki Kemerspor atağında İbrahim Dağaşan\'ın pasıyla topla buluşan Akın, topu ceza alanında uygun durumdaki Sevcan\'la buluşturdu. Bu oyuncunun şutunu kaleci Mert çıkartırken, seken topa ikinci kez müdahale eden Sevcan takımını 2-0 öne geçirdi.

74\'üncü dakikadaki Kemerspor atağında ceza alanı dışında topla buluşan Doğukan, pasını ceza alanı yan çizgisindeki Görkem\'le buluşturdu. Savunmayı geçen Dalmaz plase vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-0.

Karşılaşma Kemerspor 2003\'ün üstünlüğüyle sona erdi.

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