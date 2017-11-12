Kemerspor 2003- Yeni Altındağ Belediyespor: 2-2

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - STAT: Dr. Fehmi Öncel

HAKEMLER: Ercan Hellaç (x), Emre Aslan (xx), Taner İlker Gümrükçüoğlu (xx)

KEMERSPOR 2003: Ahmet Özden (xx)- İbrahim Dağaşan (xx)(Dk.55 Fikret xx), Deniz (xxx), Akın (xxx), Atakan (xx), Sevcan (xx)(Dk.46 Yunus xx), Ahmet Mümin (xx), Lokman (xx)(Dk.23 Barış xx), Abdulsamet (xx), Birkan (xx), Abdurrahman (xx)

YENİ ALTINDAĞ BELEDİYESPOR: Mustafa (xx)- Oktay (xx), Emrah Sürücü (xx)(Dk.80 Utku), Recep (xx)(Dk.68 Ömer xx), Salih (xxx), Burhanettin (xxx)(Dk.85 Fatih), Bülent (xxx), Yalçın (xx), Emrah Duman (xx), Efe (xx), İsmail (xx)

GOLLER: Dk.2 Akın, Dk.50 Deniz (penaltı) (Kemerspor 2003), Dk.45+4 Salih, Dk.55 Bülent (Yeni Altındağ Belediyespor)

SARI KARTLAR: İbrahim Dağaşan, Ahmet Özden (Kemerspor 2003), İsmail, Utku (Yeni Altındağ Belediyespor)

KIRMIZI KARTLAR: Dk.40 Akın (Kemerspor 2003), Dk.40 Oktay (Yeni Altındağ Belediyespor)

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta mücadele eden Kemerspor 2003, sahasında Yeni Altındağ Belediyespor\'la 2-2 beraber kaldı. Her iki takım da mücadeleyi 10 kişi tamamladı. Mücadelenin 45 ve 50\'inci dakikalarında Kemerspor 2003 taraftarı arasında tartışma çıktı. Tartışmalara jandarma ekipleri müdahale ederken, 15 taraftar saha dışına çıkartıldı.

2\'nci dakikada Kemerspor adına köşe vuruşunu kullanan kaptan İbrahim Dağaşan topu boştaki Atakan\'a gönderdi. Bu oyuncu ceza alanında boş durumdaki Akın\'a topu ortaladı. Havadan gelen topa iyi yükselen Akın düzgün kafa vuruşuyla Kemerspor\'u öne geçirdi: 1-0.

40\'ıncı dakikada orta sahada yaşanan mücadelede Kemerspor\'dan Akın ve Yeni Altındağ Belediyespor\'dan Oktay birbirlerine faul yaptı. Oyunu durduran orta hakem Ercan Hellaç, Oktay\'ı ikinci sarıdan, Akın\'ı ise direkt kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

45+4\'üncü dakikada Yeni Altındağ Belediyespor atağında Bülent\'in Kemerspor ceza alanına ortasını defans karşılarken seken topla buluşan Salih\'in sert vuruşunda defansa da çarpan top ağlarla buluştu: 1-1.

49\'uncu dakikada Kemerspor\'dan İbrahim Dağaşan\'ın ceza alanına gönderdiği topa Emrah Duman\'ın elle müdahalesini belirleyen hakem Ercan Hellaç, penaltı noktasını gösterdi.

50\'nci dakikada Kemerspor adına penaltı atışını kullanan Deniz takımını bir kez daha önce geçirdi: 2-1.

55\'inci dakikada Yeni Altındağ Belediyespor, Kemerspor ceza alanı önünden serbest vuruş kazandı. Atışı kullanan Bülent\'in direkt kaleye gönderdiği top ağlara gitti: 2-2.

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