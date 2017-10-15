T24 LogoT24 Logo
Spor

Kemerspor 2003-Orhangazi Belediyespor: 3-1

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) STAT: Dr

15 Ekim 2017 20:16

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)
STAT: Dr. Fehmi Öncel
HAKEMLER: Eren Özyemişcioğlu (xxx), Ercan Akbaş (xxx), Hasan Cebeci (xxx)
KEMERSPOR 2003: İsmail (xxx)- İbrahim Dağaşan (xxxx) (Dk.68 Doğukan xx), Deniz (xxx), Akın (xxx), Sevcan (xxxx), Yunus (xxx) (Dk.67 Atakan xx), Ahmet Mümin (xxx), Lokman (xxxx)(Dk.84 Oğuz), Abdulsamet (xxx), Birkan (xx), Abdurrahman (xxx)
ORHANGAZİ BELEDİYESPOR: Eren (xx)- Kadir (xx), Uğur (xxx), Koray (xx), Yunus (xx) (Dk.46 Ercan xx), Murat (xx), İlhan (xx) (Dk.68 Mustafa Demir x), İbrahim (xx), Mustafa Yüksektepe (xx), Mustafa Cevret (xx) (Dk.57 Atahan xx), Oğuz (xx)
GOLLER: Dk.34 İbrahim Dağaşan (Penaltı), Dk.40 Sevcan, Dk.53 Lokman (Kemerspor 2003), Dk.90+3 Koray (Penaltı) (Orhangazi Belediyespor)
SARI KART: İbrahim Dağaşan, Sevcan, Doğukan, Atakan (Kemerspor 2003), Yunus, Mustafa Cevret, Ercan, Uğur, Kadir, Mustafa Demir (Orhangazi Belediyespor)
TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta mücadele eden Kemerspor 2003, sahasında Orhangazi Belediyespor\'u 3-1 mağlup etti.
33\'üncü dakikada topla rakip ceza alanına giren Lokman, Murat\'ın müdahalesi sonucu yerde kalınca hakem Eren Özyemişcioğlu penaltı noktasını gösterdi.
34\'üncü dakikada kazanılan penaltı vuruşunu kullanan İbrahim Dağaşan takımını öne geçirdi: 1-0.
40\'ıncı dakikada Kemerspor\'dan Deniz, sağ kanattan getirdiği topu Sevcan ile buluşturdu. Bu oyuncunun gelişine vurduğu top ağlarla buluştu: 2-0.
53\'üncü dakikada Kemerspor\'dan Deniz, sol kanattan Orhangazi Belediyespor ceza alanı çizgisine kadar geldi ve topu kaptan İbrahim Dağaşan\'a gönderdi. Bu oyuncu da ceza alanı ön çizgisinde bulunan Lokman\'a topu gönderdi. Topun gelişine sert vuran Lokman takımının üçüncü golünü attı: 3-0.
90+2\'nci dakikada Orhangazi Belediyespor\'dan Oğuz\'a Kemerspor ceza alanı içerisinde Atakan\'ın müdahalesinde orta hakem penaltı noktasını gösterdi.
90+3\'de Orhangazi Belediyespor adına penaltı vuruşunu kullanan Koray skoru 3-1\'e getirdi.
Karşılaşma Kemerspor 2003\'ün 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Levent YENİGÜNKEMER Antalya DHA STAT Dr FehmiErenErcan AkbaşHasan CebeciDağaşanDkDoğukanDenizAkınSevcanYunusAtakanAhmet MüminLokmanOğuz AbdulsametBirkanAbdurrahmanBELEDİYESPOR ErenKadirUğurKorayErcan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24