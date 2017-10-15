Kemerspor 2003-Orhangazi Belediyespor: 3-1

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)

STAT: Dr. Fehmi Öncel

HAKEMLER: Eren Özyemişcioğlu (xxx), Ercan Akbaş (xxx), Hasan Cebeci (xxx)

KEMERSPOR 2003: İsmail (xxx)- İbrahim Dağaşan (xxxx) (Dk.68 Doğukan xx), Deniz (xxx), Akın (xxx), Sevcan (xxxx), Yunus (xxx) (Dk.67 Atakan xx), Ahmet Mümin (xxx), Lokman (xxxx)(Dk.84 Oğuz), Abdulsamet (xxx), Birkan (xx), Abdurrahman (xxx)

ORHANGAZİ BELEDİYESPOR: Eren (xx)- Kadir (xx), Uğur (xxx), Koray (xx), Yunus (xx) (Dk.46 Ercan xx), Murat (xx), İlhan (xx) (Dk.68 Mustafa Demir x), İbrahim (xx), Mustafa Yüksektepe (xx), Mustafa Cevret (xx) (Dk.57 Atahan xx), Oğuz (xx)

GOLLER: Dk.34 İbrahim Dağaşan (Penaltı), Dk.40 Sevcan, Dk.53 Lokman (Kemerspor 2003), Dk.90+3 Koray (Penaltı) (Orhangazi Belediyespor)

SARI KART: İbrahim Dağaşan, Sevcan, Doğukan, Atakan (Kemerspor 2003), Yunus, Mustafa Cevret, Ercan, Uğur, Kadir, Mustafa Demir (Orhangazi Belediyespor)

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta mücadele eden Kemerspor 2003, sahasında Orhangazi Belediyespor\'u 3-1 mağlup etti.

33\'üncü dakikada topla rakip ceza alanına giren Lokman, Murat\'ın müdahalesi sonucu yerde kalınca hakem Eren Özyemişcioğlu penaltı noktasını gösterdi.

34\'üncü dakikada kazanılan penaltı vuruşunu kullanan İbrahim Dağaşan takımını öne geçirdi: 1-0.

40\'ıncı dakikada Kemerspor\'dan Deniz, sağ kanattan getirdiği topu Sevcan ile buluşturdu. Bu oyuncunun gelişine vurduğu top ağlarla buluştu: 2-0.

53\'üncü dakikada Kemerspor\'dan Deniz, sol kanattan Orhangazi Belediyespor ceza alanı çizgisine kadar geldi ve topu kaptan İbrahim Dağaşan\'a gönderdi. Bu oyuncu da ceza alanı ön çizgisinde bulunan Lokman\'a topu gönderdi. Topun gelişine sert vuran Lokman takımının üçüncü golünü attı: 3-0.

90+2\'nci dakikada Orhangazi Belediyespor\'dan Oğuz\'a Kemerspor ceza alanı içerisinde Atakan\'ın müdahalesinde orta hakem penaltı noktasını gösterdi.

90+3\'de Orhangazi Belediyespor adına penaltı vuruşunu kullanan Koray skoru 3-1\'e getirdi.

Karşılaşma Kemerspor 2003\'ün 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

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