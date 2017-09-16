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Spor

Kemerspor 2003- Batman Petrolspor: 1-1

 Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) STAT: Akdeniz Üniversitesi HAKEMLER: Önder Turgay Demirdak (xx), Fatih Deveci (xx), Muratcan Ilgaz (xx) KEMERSPOR 2003: Ahmet (xx)- İbrahim Dağaşan (xx), Deniz (xx)(Dk

16 Eylül 2017 21:14

 Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)

STAT: Akdeniz Üniversitesi

HAKEMLER: Önder Turgay Demirdak (xx), Fatih Deveci (xx), Muratcan Ilgaz (xx)

KEMERSPOR 2003: Ahmet (xx)- İbrahim Dağaşan (xx), Deniz (xx)(Dk.83 Muhammet), Akın (xx), Atakan (xx)(Dk.70 Yunus x), Sevcan (xx), Ahmet Mümin (xx)(Dk.55 Doğukan xx), Lokman (xxx), Abdulsamet (xx), Birkan (xx), Abdurrahman (xx)

BATMAN PETROLSPOR: Ahmet (xx)- Ramazan (xx)(Dk.90+2 Batuhan), Halil (xxx), Reha (xx), Erman (xx), Ensar (xx), Celal (xx) Emre (xx)(Dk.83 Serhat), Veysel (xx), Oğuzhan (xx), Samet (xx)(Dk.86 Emre Aydın)

GOLLER: Dk.61 Lokman (Kemerspor 2003), Dk. 42 Halil (Batman Petrol)

SARI KARTLAR: Abdulsamet, Lokman, İbrahim Dağaşan, Abdurrahman, Doğukan, Akın (Kemerspor 2003), Veysel (Batman Petrolspor)

TÜRKİYE 3\'üncü Futbol Ligi 1. Grup\'ta mücadele eden Kemerspor, Antalya- Akdeniz Üniversitesi Stadı\'nda karşılaştığı Batman Petrolspor\'la 1-1 berabere kaldı.

39\'uncu dakikada sol kanattan gelişen Batman Kemerspor 2003\'ün atağında Birkan sol çaprazdan topu kale önüne ortaladı. Abdulsamet\'in vuruşunda topu kaleci Ahmet son anda kornere çeldi.

42\'nci dakikada Batman Petrolspor ceza alanı ceza yayı çizgisine yakın bir noktadan serbest atış kazandı. Topun başına geçen Halil\'in sert şutu defansa çarptıktan sonra kalecinin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 0-1.

İlk yarı Batman Petrolspor\'un 1-0\'lık üstünlüğü ile kapandı.

61\'inci dakikada Doğukan\'ın pasında ceza alanı içinde topla buluşan Lokman\'ın vuruşu skora eşitliği getirdi: 1-1.

Kalan dakikalarda iki takımın da skoru değiştirme çabaları sonuç vermeyince maç 1-1 berabere sonuçlandı.

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