Kemerspor 2003 - Muğlaspor: 7-6

Levent YENİGÜN / KEMER (Antalya) (DHA)

STAT: Dr. Fehmi Öncel

HAKEMLER: Şeref Taştan (xxx), Abdullah Melih Karaduman (xx), Emin Barlas (xx)

KEMERSPOR 2003: Faik (xx)- Durmuş (xxx) (Dk. 61 Mehmet xxx), Mahmut (xx) (Dk. 46 Hasan xx), Yunus (xx), Semih (xx), Ozan (xxx), Doğan (xx), Olcay (xx), Nuri (xxx) (Dk. 91 Oğulcan), Umut (xx), İsmail (xx) (Dk. 70 Serkan xx)

MUĞLASPOR: Hasan (xx) - Polat (xx), Erol (xxx), Salim (xx) (Dk. 72 Mustafa), Berkay (xxx), İsmail (xx) (Dk. 89 Rıdvan), Abdulsamet (xx), Zeki (xxx) (Dk. 100 Barış), Sinan (xx) (Dk. 59 Yağız xx), Ahmet (xx), Hakan (xx)

GOLLER: Dk. 7 Umut, Dk. 20 Nuri (Kemerspor 2003) - Dk. 27 Zeki, Dk. 51 Berkay (Muğlaspor)

SARI KARTLAR: Semih, Ozan, Umut, Serkan (Kemerspor 2003) - Zeki, Mustafa, Hakan (Muğlaspor)

Ziraat Türkiye Kupası 2\'nci eleme turu maçında Kemerspor 2003 sahasında Muğlaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın 90 dakikası ve 15\'er dakikalık iki uzatma bölümü 2-2\'lik eşitlikle tamamlandı. Maçın sonucunu penaltı atışları belirledi. Kemerspor 2003 penaltılarda rakibi Muğlaspor\'a 5-4\'lük üstünlük sağlayarak karşılaşmayı 7-6\'lık skorla kazandı ve bir üst tura yükseldi.

7\'nci dakikada kendisine yapılan faulü Muğlaspor ceza sahası sağ çizgisinden kullanan deneyimli futbolcu Ozan direkt kaleye vurdu. Muğlaspor kalecisi Hasan Çelebi topu köşeden tokatladı. Pozisyonu iyi takip eden Kemerspor defans oyuncusu Umut kale çizgisi üzerinden plase vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0.

20\'nci dakikada Kemerspor atağında sağ kanatta topla buluşan Durmuş rakibini geçerek topu Muğlaspor ceza alanı içerisinde bulunan Nuri\'ye yolladı. Nuri, sırtı kaleye dönük şekilde kontrol ettiği topu havalandırarak röveşata vuruşla ağlara gönderdi: 2-0.

27\'nci dakikada Kemerspor atağında orta sahada topu kapan Muğlasporlu Zeki, tek başına rakip ceza alanına kadar ilerledi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Zeki sert ve düzgün vuruşunda topu ağlarla buluşturdu: 2-1.

51\'inci dakikada Muğlaspor atağında topla sağ kanattan çıkan İsmail\'in rakip ceza alanına havadan yaptığı ortaya iyi yükselen Berkay kafayla topu ağlara gönderdi: 2-2.

SONUCU PENALTILAR BELİRLEDİ

Maçın 90 dakikası 2-2\'lik skorla tamamlanırken, 15\'er dakikalık uzatma dakikalarında da gol sesi çıkmayınca sonucu penaltılar belirledi. Kemerspor 2003 takımından Ozan İpek, Serkan Dağ, Oğulcan Evin, Hasan Emiroğlu ve Yunus Etli; Muğlaspor\'dan Rıdvan Çelik, Polat Ertek, Mustafa Acar ve Barış Sabancı penaltıları gole çevirdi. Muğlaspor\'dan Yağız Rüştü Aktaş\'ın penaltısını Kemerspor 2003 kalecisi Faik kurtardı ve Kemerspor 2003 bir üst tura yükseldi.

FOTOĞRAFLI