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Spor

Kemerspor 2003 - Manisa Büyükşehir Belediyespor: 0-2

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) -  STAT: Dr

28 Ocak 2018 19:02

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - 

STAT: Dr. Fehmi Öncel
HAKEMLER: Serdar Akkoçoğlu (xxx), Sedat Bayrak (xxx), Berkay Daban (xxx)
KEMERSPOR 2003: İsmail (xx)- Fikret (xx), Oğuz (xx)(Dk.46 Lokman xx), İbrahim (xx)(Dk.82 Birkan), Deniz (xx), Akın (xxx), Atakan (xx), Volkan (xxx), Görkem (xxx)(Dk.72 Doğukan xx), Selim (xx), Ahmet (xx)
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Yusuf (xx)- Oğuzhan (xxx), Hüseyin (xxx), Kürşat (xx)(Dk.90 Kaan), Umut (xxx)(Dk.67 Olcay xx), Alper (xxx), Ali (xxx), Ufukhan (xx), Mehmet (xx), Tolga (xxx)(Dk.68 İsmail xxx), Erhan (xx)
GOLLER: Dk.31 Alper, Dk.85 İsmail (Manisa Büyükşehir Belediyespor)
SARI KARTLAR: Volkan, İbrahim, Akın (Kemerspor 2003) - Umut, Ali, Erhan (Manisa Büyükşehir Belediyespor)
TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta mücadele eden Kemerspor 2003, sahasında Manisa Büyükşehir Belediye Spor\'a 2-0 yenildi.
31\'inci dakikada Manisa Büyükşehir Belediyespor atağında Tolga sağ kanattan ceza alanı dışındaki uygun durumda olan Erhan\'a pas verdi. Erkan defanstan sıyrılırken yerde kaldı. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Alper sert vuruşla ağlara gönderdi: 0-1.
41\'inci dakikadaki Kemerspor 2003 atağında, Görkem\'le paslaşarak Manisa ceza alanına giren Deniz\'in vuruşunda top az farkla auta çıktı.
60\'ıncı dakikada Kemerspor defansından dönen topa Mehmet\'in gelişine çok sert vuruşu kale önünde önce Atakan\'a, ardından da kaleci İsmail\'in ayağına çarparak kale direğinin üzerinden az farkla kornere gitti.
85\'inci dakikada Manisa Büyükşehir Belediyespor atağında, ceza alanı dışında Alper\'in pasıyla topla buluşan İsmail, plase vuruşla ağlara gönderdi: 0-2.
Karşılaşma Manisa Büyükşehir Belediyespor\'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
MEHMETÇİK\'E DESTEK
İki takım ve hakemler seremoniye, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev alan askerlere destek amacıyla \"Kalbimizle, duamızla Mehmetçiğin yanındayız\" yazılı pankartla çıktı.

(FOTOĞRAFLI)

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