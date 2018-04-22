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Spor

Kemerspor 2003 - Halide Edip Adıvar Spor: 0-1

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) STAT: Dr

22 Nisan 2018 20:45

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)

STAT: Dr. Fehmi Öncel
HAKEMLER: Sait Tuzcu (xxx), Fatih Pazı (xxx), Çağlar Özturk (xxx)
KEMERSPOR 2003: Ahmet Özden (xx) - Deniz (xx), Atakan (xx) (Dk. 77 Oğuz xx), Sevcan (xx), Selim (xx) (Dk. 46 Abdulsamet xx), Ahmet Mümin Papaker (xx), Ertuğrul (xx) (Dk. 56 Akın xx), Lokman (xx), Birkan (xx), Abdurrahman (xx), Doğukan (xx)
HALİDE EDİP ADIVAR SPOR: Süleyman (xx) - Aytek (xx), Uğur Erk (xx) (Dk. 83 Bartu), Cemal (xx), Emre Tekin Pınar (xxx) (Dk. 68 Muhammed xx), Emre Turan (xx), Hüseyin (xxx), Serkan (xx), İbrahim (xx), Uğur İmir (xx), Mustafa (xx) (Dk. 88 Furkan)
GOLLER: Dk. 43 Emre Tekin Pınar (Halide Edip Adıvar Spor)
SARI KARTLAR: Ahmet Mümin Papaker, Doğukan (Kemerspor 2003) - Cemal, Serkan, Uğur İmir (Halide Edip Adıvar Spor)

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta mücadele eden Kemerspor 2003 sahasında Halide Edip Adıvar Spor\'a 1-0 yenildi.

12\'nci dakikada Kemerspor\'un sağ kanattan gelişen atağında Ertuğrul rakip ceza alanı dışına uygun pozisyondaki Lokman\'a topu gönderdi. Lokman\'ın sert vuruşunda top kale direğinin üstünden az farkla dışarı çıktı.
43\'üncü dakikada üst üste aynı köşeden korner vuruşu kullanan Halide Edip Adıvar Spor\'da Hüseyin\'in ceza alanı içerisine gönderdiği topu Mustafa, Emre Tekin Pınar\'a indirdi. Bu oyuncunun plase vuruşunda top ağlara gitti. 0-1.
84\'üncü dakikadaki Kemerspor atağında kendi ceza alanından Akın\'ın attığı uzun pası iyi takip eden Sevcan\'a ceza alanı içerisinde kaleci Süleyman\'ın müdahalesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.
85\'inci dakikada kazanılan penaltı atışında Deniz\'in vuruşunu kaleci Süleyman çıkardı.
Karşılaşma Halide Edip Adıvar Spor\'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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