Kemerspor 2003 - Erbaaspor: 3-3

Levent YENİGÜN / KEMER (Antalya), (DHA)

STAT: Dr. Fehmi Öncel

HAKEMLER: Mustafa Hakan Belder (xxx), Özgür Akıncı (xxx), Hüseyin Can (xxx)

KEMERSPOR 2003: Ahmet Özden (xx)- Fikret (xx), İbrahim (xxx)(Dk. 74 Birkan xx), Deniz (xxx), Atakan (xx), Volkan (xxx), Ahmet Mümin Paker (xxx), Lokman (xx)(Dk. 81 Yunus), Abdulsamet (xx), Abdurrahman (xx), Doğukan (xxx)(Dk. 60 Sevcan x)

ERBAASPOR: Nurullah (xx)- Taner (xx), Sertaç (xx)(Dk. 32 Yasin xxx), Onur (xx), Eşref (xx), Berk (xx), Serkan (xx)(Dk. 76 Emirhan xx), Soner (xx), Tolga (xxx), Murat (xxx), Kudret (xx)

GOLLER: Dk. 22, Dk. 39 (P) İbrahim, Dk. 48 Deniz (Kemerspor 2003) - Dk. 35, Dk. 65 (P) Murat, Dk. 41 Tolga (Erbaaspor)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 67 Sevcan (Kemerspor 2003)

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta mücadele eden Kemerspor 2003, sahasında Erbaaspor ile 3-3 berabere kaldı.

22\'nci dakikada Kemerspor\'dan Volkan sağ kanattan getirdiği topu Erbaaspor ceza alanı içerisine ortaladı. Gelen topa dokunan Deniz, kaptan İbrahim ile buluşturdu. İbrahim\'in plase vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

35\'inci dakikada Erbaaspor\'dan Yasin Hatipoğlu\'nun, Kemerspor ceza alanı dışından sert şutunu Kemerspor kalecisi Ahmet Özden yumruklayarak çıkarttı. Dönen topa sert vuran Murat beraberliği sağladı: 1-1.

38\'inci dakikada Kemerspor\'dan Lokman topla Erbaaspor ceza alanına kadar girdi. Tolga\'nın müdahalesiyle Lokman\'ın yerde kaldığı pozisyonda hakem penaltı noktasını gösterdi.

39\'uncu dakikada penaltı atışını kullanan kaptan İbrahim topu ağlarla buluşturdu: 2-1.

41\'inci dakikada Erbaaspor\'dan Kudret Kanoğlu, sağ kanattan Kemerspor ceza alanı dışına kadar geldi ve pasını ceza alanı ön çizgisindeki Tolga\'ya gönderdi. Gelen topla aşırtma vuruş yapan Tolga ağlara gönderdi: 2-2.

48\'inci dakikada Kemerspor\'dan Ahmet Mümin Paker sağ çizgiden Erbaaspor ceza alanı içerisine ortaladı. Havadan gelen topa boş pozisyonda Deniz\'in kafa ile vuruşu kalecinin sağından ağlarla buluştu: 3-2.

İlk yarı bu skorla sona erdi.

64\'üncü dakikada Kemerspor ceza alanına giren Erbaaspor\'dan Soner, Lokman\'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.

65\'inci dakikada Erbaaspor adına penaltı vuruşunu kullanan Murat topu ağlara gönderdi: 3-3.

67\'nci dakikada Kemerspor\'da Sevcan, Erbaaspor ceza alanı içinde yerde kaldı. Pozisyonu kendisini aldatmaya yönelik hareket olarak değerlendiren orta hakem Mustafa Hakan Belder, Sevcan\'ı ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

88\'inci dakikada Kemerspor\'dan defans oyuncusu Abdurrahman ceza alanı içerisinde topa müdahale ederken omzu çıktı. Kemerspor, oyuncu değişikliği haklarını kullanması nedeniyle kalan dakikaları 9 kişi tamamladı.

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