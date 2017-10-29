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Spor

Kemerspor 2003 - Düzcespor: 0-2

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) STAT: Dr

29 Ekim 2017 20:37

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)

STAT: Dr. Fehmi Öncel Stadı
HAKEMLER: Ahmet Balkan (xxx), Selam Timur (xxx), Harun Reşit Güngör (xxx)
KEMERSPOR 2003: İsmail (xx)- İbrahim Dağaşan (xx)(Dk.63 Atakan xx), Akın (xx), Sevcan (xx)(Dk.78 Muahmmed xx), Yunus (xx), Ahmet Mümin (xx)(Dk.60 Barış xx), Lokman (xx), Abdulsamet (xx), Birkan (xx), Abdurrahman (xx), Doğukan (xxx)
DÜZCESPOR: Çağrı Can Tanrıbilir (xxx)- Serhat (xxx)(Dk.65 Kemal xx), Çağrı Tekin (xxx)(Dk.64 Hüseyin xx), Buğra (xxx), Mustafa (xxx), Tayfun (xxx), Zihni (xxx), Furkan (xxx)(Dk.86 Emin), Burçak (xxx), Enver (xxx), Oktay (xxx)
GOLLER: Dk.45+1 Akın (kk), Dk.58 Çağrı Tekin (Düzcespor)
SARI KARTLAR: İbrahim Dağaşan, Abdulsamet, Akın (Kemerspor 2003), Enver, Serhat, Hüseyin, Emin, Çağrı Can Tanrıbilir (Düzcespor)

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta Kemerspor 2003, sahasında Düzcespor\'a 2-0 yenildi.
17\'nci dakikada Kemerspor\'dan Yunus, Düzcespor ceza alanı dışında buluştuğu topla ceza alanı içerisinde kadar girdi. Bu oyuncunun sert vuruşunda top az farkla auta çıktı.
41\'inci dakikada Düzcespor\'dan Serhat\'ın Kemerspor ceza alanı içerisinden yaptığı vuruşta top Kemerspor defansından Abdulsamet\'in eline çarptı. Bu pozisyonda orta hakem Ahmet Balkan penaltı noktasını gösterdi.
42\'inci dakikada Düzcespor adına penaltı vuruşunu kullanan Serhat\'ın şutunu Kemerspor 2003 kalecisi İsmail Çetin çıkardı.
45+1\'inci dakikada Kemerspor 2003 ceza alanı dışından Düzcespor serbest vuruş kazandı. Atışı kullanan Serhat\'ın ceza alanına gönderdiği top Kemerspor 2003\'ten Akın Akman\'ın dizine çarparak kendi ağlarına gitti: 0-1.
58\'inci dakikada Düzcespor\'un kazandığı korner vuruşunu kullanan Çağrı Tekin topu direkt kaleye yaptı. Kemerspor kalecisi İsmail\'in elinden kaçırdığı top ağlara gitti: 0-2.
Karşılaşma Düzcespor\'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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