Kemerspor 2003 - Bayrampaşa: 1-1

Tolga YILDIRIM / ANTALYA,(DHA) -

STAT: Akdeniz Üniversitesi

HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu, Muhammet Ali Doğan, Kadir Günal

KEMERSPOR 2003: Ahmet Özden- Akın, Atakan (Dk.70 Yunus), İbrahim Dağaşan, Sevcan, Ahmet Mumin Papaker, Lokman (Dk.81 Oğuz), Abdulsamet, Birkan, Deniz (Dk.64 Doğukan), Abdurrahman

BAYRAMPAŞA: Hamdi- Güray, Polat, Yavuz (Dk.56 Ergün), Recep, İlker, Bülent, Sercan, Said (Dk.70 Hakan), Ahmet (Dk.64 Mertcan), Gökhan

GOLLER: Dk.71 Yunus (Kemerspor 2003) - Dk.42 Said (Bayrampaşa)

KIRMIZI KART: Dk.85 Güray (Bayrampaşa)

SARI KARTLAR: Lokman, Deniz, Sevcan, (Kemerspor 2003) İlker, Ahmet, Gökhan (Bayrampaşa)

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta Kemerspor 2003, Bayrampaşa ile 1-1 berabere kaldı.

Ligin 5\'inci haftasında Akdeniz Üniversitesi Stadı\'nda oynanan karşılaşmanın 42\'nci dakikasında, ceza sahasının sol tarafından Bülent\'in arka direğe yaptığı ortaya vuran Said, takımı Bayrampaşa\'yı 1-0 öne geçirdi. Bu, aynı zamanda ilk yarının da skoru oldu.

71\'inci dakikada Akın\'ın ceza sahasına yolladığı topla buluşan Yunus, beraberlik golünü kaydetti. Golün ardından atağın ofsayt olduğu itirazında bulunan Bayrampaşa Teknik Sorumlusu Muharrem Uzun, hakem tarafından tribüne gönderildi.

Karşılaşmanın 85\'inci dakikasında, Bayrampaşa ceza sahasında Doğukan\'ın düşürülmesi üzerine iki takım oyuncuları arasında tartışma çıktı. Hakem, itirazların ısürdüren Bayrampaşa\'dan Güray\'ı, ikinci sarı karttan oyundan ihraç etti.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

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