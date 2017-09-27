T24 LogoT24 Logo
Spor

Kemerspor 2003 - Bayrampaşa: 1-1

Tolga YILDIRIM / ANTALYA,(DHA) -  STAT: Akdeniz Üniversitesi HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu, Muhammet Ali Doğan, Kadir Günal KEMERSPOR 2003: Ahmet Özden- Akın, Atakan (Dk

27 Eylül 2017 21:30

Tolga YILDIRIM / ANTALYA,(DHA) - 

STAT: Akdeniz Üniversitesi

HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu, Muhammet Ali Doğan, Kadir Günal

KEMERSPOR 2003: Ahmet Özden- Akın, Atakan (Dk.70 Yunus), İbrahim Dağaşan, Sevcan, Ahmet Mumin Papaker, Lokman (Dk.81 Oğuz), Abdulsamet, Birkan, Deniz (Dk.64 Doğukan), Abdurrahman

BAYRAMPAŞA: Hamdi- Güray, Polat, Yavuz (Dk.56 Ergün), Recep, İlker, Bülent, Sercan, Said (Dk.70 Hakan), Ahmet (Dk.64 Mertcan), Gökhan

GOLLER: Dk.71 Yunus (Kemerspor 2003) -  Dk.42 Said (Bayrampaşa)

KIRMIZI KART: Dk.85 Güray (Bayrampaşa)

SARI KARTLAR: Lokman, Deniz, Sevcan, (Kemerspor 2003) İlker, Ahmet, Gökhan (Bayrampaşa)

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta Kemerspor 2003, Bayrampaşa ile 1-1 berabere kaldı.

Ligin 5\'inci haftasında Akdeniz Üniversitesi Stadı\'nda oynanan karşılaşmanın 42\'nci dakikasında, ceza sahasının sol tarafından Bülent\'in arka direğe yaptığı ortaya vuran Said, takımı Bayrampaşa\'yı 1-0 öne geçirdi. Bu, aynı zamanda ilk yarının da skoru oldu.

71\'inci dakikada Akın\'ın ceza sahasına yolladığı topla buluşan Yunus, beraberlik golünü kaydetti. Golün ardından atağın ofsayt olduğu itirazında bulunan Bayrampaşa Teknik Sorumlusu Muharrem Uzun, hakem tarafından tribüne gönderildi.

Karşılaşmanın 85\'inci dakikasında, Bayrampaşa ceza sahasında Doğukan\'ın düşürülmesi üzerine iki takım oyuncuları arasında tartışma çıktı. Hakem, itirazların ısürdüren Bayrampaşa\'dan Güray\'ı, ikinci sarı karttan oyundan ihraç etti.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tolga YILDIRIMANTALYADHAAkdenizDirenç Tonusluoğlu Muhammet Ali Doğan Kadir Günal KEMERSPORAhmetAkın Atakan DkYunusDağaşan Sevcan Ahmet Mumin Papaker Lokman DkOğuz Abdulsamet Birkan Deniz DkDoğukan Abdurrahman BAYRAMPAŞA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24