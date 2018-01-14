Kemerli kadın futbolculardan 19 gollü galibiyet

Levent YENİGÜN / KEMER(Antalya), (DHA) - KADINLAR 3\'üncü Ligi\'nde mücadele eden Yeni Kemer Belediye Spor, Pema Koleji Gençlik ve Spor\'u 19-0 mağlup etti. Geçen yıl kurulan Yeni Kemer Belediye Spor, ligde oynadığı 7 maçta mağlubiyet yüzü görmezken, 61 gol atıp, kalesinde 4 gol gördü.

Kadınlar 3\'üncü Lig 14\'üncü Grup\'ta yenilgisiz lider Yeni Kemer Belediye Spor, Konya ekibi Pema Koleji Gençlik ve Spor ile karşılaştı. Kemer İlçe Stadı\'ndaki karşılaşmada Yeni Kemer Belediye Spor, rakibi karşısında baştan sona üstün bir oyun sergiledi. Yeni Kemer Belediye Spor ilk yarısını 9-0 önde kapattığı maçtan 19-0 galip ayrıldı.

Yeni Kemer Belediye Spor\'un gollerini Esra Güler (7), kaptan Canan Bacaksız (4), Melisa Keskin (3), Sara Ural (2), Dilan Akarsu (2) ve Hilal Sarıkaya (1) kaydetti. Pema Koleji Gençlik ve Spor ise rakip kaleye 90 dakika içerisinde sadece 3 kere gidebildi ancak bu ataklardan sonuç elde edemedi.

Yeni Kemer Belediye Spor, bu galibiyetle 6 takımlı grupta namağlup liderliğini sürdürdü. 7 maçta toplam 61 gol atarken, kalesinde 4 gol gören Yeni Kemer Belediye Spor puanını da 21\'e yükseltti.

\'2\'NCİ LİG HEDEFİMİZ VAR\'

Yeni Kemer Belediye Spor Teknik Sorumlusu Ayhan Süel, takımın geçen yıl kurulduğunu belirterek, \"İlk kurulduğunda Kemer\'de yaşayan kızlardan, Antalya\'dan gelen kızlardan kurulan yeni bir ekiptik. Geçen yıl farklı yenildiğimiz ve yendiğimiz maçlar oldu. Ama geçen yıl bizim için tamamen tecrübe oldu. Kazandığımız oyuncular ve yeni transfer ettiğimiz oyuncularla bu yıla başladık. Şimdi de hedef koyarak başladık. 2\'nci Lig hedefimiz var. Belediye başkanımızın bu yönde bir isteği var ve ona göre bir takım kurmamız istendi. Şimdi kurduğumuz takım doğru bir takım oldu. Daha önceki eksikliklerimizi tespit etmiştik ona göre transfer yaptık. Şu anda da emin adımlarla gidiyoruz\" dedi.

\'GALİP GELMEK HER ZAMAN İÇİN İYİDİR\'

Bugünkü maçta rakiplerinin birkaç eksikle geldiğini, onun yanı sıra farkın da açılmasıyla rakibin oyundan düştüğünü aktaran Ayhan Süel, \"Oyundan düşmeleriyle birlikte fark daha da açıldı. Aslında biz play-off öncesi daha ciddi, daha iyi rakiplerle oynamak istiyoruz. Hem eksikliklerimizi, hem de hatalarımızı görmek istiyoruz. Ama yine de grupta galip gelmek her zaman için iyidir. Önümüzde 4 maçımız var grup maçları olarak. Onları da kazanıp birinci olarak buradan çıkmak istiyoruz. Ondan sonra da play-off maçlarımız başlayacak. Hedefimiz oradan 2\'nci Lig\'e yükselmek\" diye konuştu.

\'HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK\'

Takım kaptanı 1 çocuk annesi 27 yaşındaki Canan Bacaksız da \"Geçen yıldan beri takımımızda kaptanlık yapıyorum. Şu ana kadar hiçbir maç kaybetmedik. Hedefimiz şampiyonluk. İnşallah bir üst tura çıkarız. Bugün çok iyi oynadık. Ayağa iyi paslar yaptık. Çok güzel goller attık. Bu da bizi önümüzdeki maçlar için daha fazla hırslandırıyor, daha çok güçlü yapıyor. Tüm takım arkadaşlarımın hedefi şampiyonluk. Biz buna inanıyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Maçtan ve gollerden detaylar

- Yeni Kemer Belediye Spor Teknik Sorumlusu Ayhan Süel röportaj

- Takım kaptanı Canan Bacaksız röportaj

(FOTOĞRAFLI)