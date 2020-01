Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Kemer ilçesi, sahilleri ve doğasının yanında su altındaki yaşamıyla ilgi çekiyor. Tarihi eserleri, flora ve faunasıyla büyük ilgi gören Kemer\'in su altı güzellikleri dalış tutkunlarını cezbediyor.

Turizmin başkenti Antalya\'nın en önemli turizm bölgelerinden Kemer ilçesi, tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin gözdesi durumunda. Kemer, sualtı zenginlikleriyle de son zamanlarda özellik dalış turizmi ve sualtı fotoğrafçılarının ilgi odağı haline geldi. İlçede yaşayan önemli su altı fotoğraf sanatçılarından, altın cankurtaran eğitmeni ve 3 yıldız dalış eğitmeni Adnan Büyük, bölgede yaptığı dalışlarda su altı zenginliklerinin fotoğraf ve görüntülerini çekti. Bölgenin su altı faunasının değiştiğini ve bunun özellikle sualtı sporları ve su altı fotoğrafçıları için rengarenk bir dünya sunduğunu belirten Adnan Büyük, birçok su altı canlısının değişen su sıcaklıkları nedeniyle özellikle Kızıldeniz\'den bölgeye geldiğini söyledi.

\'HER TÜRLÜ CANLIYI GÖREBİLME ŞANSINIZ VAR\'

Bölgedeki sualtı zenginlikleri ve dalış alanları hakkında bilgi veren Adnan Büyük, şunları kaydetti:

\"Kemer marinadan sezonda yüzlerce kişi dalış yapmak için denize açılır. İlk olarak karşılaştıkları dalış noktası Birinci Dünya Savaşı\'nda, hemen marinanın açığında batmış olan Paris 2 adlı Fransız savaş gemisidir. Peki nasıl batırıldı? Her zaman söylerim batırılışı bir kahramanlık öyküsüdür. 13 Aralık 1917\'de Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul tarafından denizin maviliklerine gömülmüştür. Artık denizin altında onu ziyaret edecek dalıcıları beklemektedir. Buradan sonra Kiriş yönüne doğru yol aldığımızda bir dalış noktasından bahsetmek gerek. Birincisi \'döküntü taşlar\' denilen noktada her gün su altıyla yeni tanışan misafirlerin en popüler yeridir. Suyun altına indiklerinde karagöz, melanur, sarpa sürülerinden bir ordu etraflarını saracaktır. Muhteşem bir deneyime böyle bir adım atmak herkese nasip olmaz. Ve bu bölgedeki öteki dalış noktaları için biraz yol alacağız. Nereye doğru tabii Üç Adalar. Tekirova açıklarında üç tane adadan oluşan bu yerde suyun altında her türlü canlıyı görebilme şansınız var.\"

\'12 FARKLI NOKTADA DALIŞ YAPABİLİRSİNİZ\'

Bölgede mağara dalışı yapılabileceğini vurgulayan Adnan Büyük, \"İster uçak batığına dalın, ister SG 120 batığına veya kanyon adı verilen dalış noktasında duvar boyunca balık sürüleri arasında dalışınızı tamamlayın. Piramit taşlarda dalmadan gitmemenizi tavsiye ederim. Görüntüsü harika, üstlerinde her zaman renkli deniz tavşanlarını görebilirsiniz\" dedi.

Bu bölgede yaklaşık 12 farklı noktada dalış yapılabildiğine değinen Adnan Büyük, \"Bunların başlıcaları kanyon, piramit taşlar, havalı mağara, derin mağara, uçak batığı, SG 120 batığı, x reef, adventure reef, turtle point. Üç Adalar\'dan sonra buraya en yakın dalış bölgesi Adrasan. Burası da dalışa açık olan bölgeleri eşsiz güzellikte, Pırasa Adası\'nda duvar mağara ve drift dalışı yapabilirsiniz. Yarasalı mağara, fener burnu, Hacivat buralardaki su altı güzellikleri sizin tekrar buraya gelmenizi sağlayacaktır. Antalya\'da dalış bölgeleri olarak başlıcaları şuralardır; Antalya merkez, Kemer ve Üç Adalar, Side- Manavgat, Adrasan, Demre, Kaş, Alanya, Kalkan usta dalıcıların ve sualtı fotoğrafçılarının tercih ettikleri dalış noktalarıdır\" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI