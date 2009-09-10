Kemer’i hortum vurdu

Antalya'nın Kemer İlçesi'ne bağlı Kiriş Mahallesi sahilinde etkili olan hortum nedeniyle plajda bulunan şemsiye ve şezlongların büyük bir bölümü kullanılamaz hale geldi.



Kemer'i pazartesi gününden itibaren etkisi altına alan parçalı bulutlu hava zaman zaman sağanak yağmur ve fırtınaya dönüyor. Kiriş Mahallesi'nde dün gece yarısı etkili olan yağmur ve hortum tesis işletmecilerine zor anlar yaşattı. Can kaybının yaşanmadığı hortumda, plajda bulunan şezlong ve şemsiyelerin tamamına yakını zarar gördü.



Kiriş’te bulunan Le Jardin Resort Hotel’in Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Çelik, hortum nedeniyle sahildeki tüm gölgeliklerin yerinden sökülerek otellerin önüne kadar savrulduğunu söyledi. Çelik, “Şemsiye ve şezlongların yüzde 80’i kullanılamaz durumda. Sabah erken saatlerde tüm personelin katlımıyla sahil temizlenerek misafirlerin kullanımına açıldı” dedi.



