Kemer’i hortum vurdu

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|Antalya'nın Kemer İlçesi'ne bağlı Kiriş Mahallesi sahilinde
etkili olan hortum nedeniyle plajda bulunan şemsiye ve şezlongların büyük bir
bölümü kullanılamaz hale geldi.
Kemer'i
pazartesi gününden itibaren etkisi altına alan parçalı bulutlu hava zaman zaman
sağanak yağmur ve fırtınaya dönüyor. Kiriş Mahallesi'nde dün gece yarısı etkili
olan yağmur ve hortum tesis işletmecilerine zor anlar yaşattı. Can kaybının
yaşanmadığı hortumda, plajda bulunan şezlong ve şemsiyelerin tamamına yakını
zarar gördü.
Kiriş’te bulunan Le Jardin Resort Hotel’in Genel Müdür
Yardımcısı Yusuf Çelik, hortum nedeniyle sahildeki tüm gölgeliklerin yerinden
sökülerek otellerin önüne kadar savrulduğunu söyledi. Çelik, “Şemsiye ve
şezlongların yüzde 80’i kullanılamaz durumda. Sabah erken saatlerde tüm
personelin katlımıyla sahil temizlenerek misafirlerin kullanımına açıldı”
dedi.