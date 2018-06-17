T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kemer'de turistlerin taşındığı midibüs devrildi

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, turistlerin taşındığı midibüs devrildi

17 Haziran 2018 17:27

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde, turistlerin taşındığı midibüs devrildi. Yaralıların olduğu olay yerine, ihbar üzerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
Kaza, saat 13.30 sıralarında, Antalya- Kemer D- 400 yolunun Kemer\'e bağlı Tekirova Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yabancı turistlerin taşındığı, 14 GF 574 plakalı midibüs devrildi. Yaralıların olduğu yönünde ihbar yapılırken, olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Levent YENİGÜNKEMER Antalya DHAANTALYA KemerYaralıların olduğuKazasaatKemerTekirova MahallesiYabancıGFYaralılarFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24