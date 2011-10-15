-Kemer'de Rus turist boğuldu ANTALYA (A.A) - 15.10.2011 - Antalya'nın Kemer ilçesinde denize giren Rus turist boğuldu. Edinilen bilgiye göre, eşi İnna ile Kemer'de yaşayan kızının yanına tatile gelen Mikhail Panov (70), Kiriş mahallesi sahilinde denize girdi. Sahilde balık tutan Fikri Karabey, Panov'un denizde hareketsiz şekilde yattığını görerek çevredekilerden yardım istedi. Vatandaşların yardımıyla denizden çıkarılan Panov'a, kızı Tanya tarafından suni teneffüs yapıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından talihsiz turistin boğulduğu tespit edildi. İnna Panov, uzun süre eşine sarılarak gözyaşı dökerken, kızı ve torunu Mikail de cesedin başından ayrılmadı. Tanya Taşdemir'in bir Türk vatandaşı ile evli olduğu ve Panov çiftinin torunlarını görmek için Kemer'e geldikleri bildirildi.