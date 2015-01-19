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Kemer'de kaybolan 3 turiste ulaşıldı

Biri İngiliz, ikisi Hollandalı 3 turist, dün helikoptere kırmızı tişört sallayınca yerleri tespit edilmişti

19 Ocak 2015 12:21

Antalya’nın Kemer ilçesinde çıktıkları doğa yürüyüşünde kaybolan 3 yabancı öğrenci bulundu. Daha önce "Biz arama helikopterini gördük ancak o bizi görmedi" diyerek telefon eden turistlerin sağlık durumları iyi. İngiliz David James Alan Mackie ile Hollandalı Marje de Grott ve Frisa Ann Antony de Vries'in bitkin olduğu, kısa sürede bulundukları yerden helikopterle indirilmeye başlanacağı kaydedildi.

Biri İngiliz, ikisi Hollandalı 3 turist, dün helikoptere kırmızı tişört sallayınca yerleri tespit edilmişti.

Jandarma öğrencilerin kurtarılmasıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Antalya İl J.K.'lığı 3'üncü İl J.K.Yrd J. Yb Fatih Üstündağ emir komutasında; Ankara Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığından (30) personelden oluşan (3) Dağ Arama Kurtarma Timi, Akseki J.Komonda Tb.K.lığından (75) personelden oluşan (1) J.Komando bölüğü, (45) Jandarma personeli. (30) AFAD personeli, Antalya Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi ve (60) gönüllü vatandaşın katılımı ile aramalar yapılmış, 19.01 2015 günü saat 09.50 sırasında Kemer ilçesi Beldibi Kanyonu'nda Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Helikopteri ile Kemer İlçe J. Komutanı Yasin Berçin Yazbaşı'nın keşfi sırasında bulunmuşlardır.

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