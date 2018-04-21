Kemer'de Dostluk ve Kardeşlik Turnuvası başladı (2)

Levent YENİGÜN/ANTALYA,(DHA)

KAZAKİSTAN ŞAMPİYON OLDU

Almanya, Rusya, Kazakistan ve Türkiye\'den 5 takımın mücadele etiği 2\'nci Kemer Belediyesi Dostluk ve Kardeşlik Halı Saha Futbol Turnuvası\'nda Kazakistan Antalya Konsolosluğu Futbol Takımı şampiyon oldu. Antalya Alman Konsolosluğu FC Adler, Almanya Ankara Diplomatik FC Stiefel, Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolosluğu, Kazakistan Antalya Konsolosluğu, Türkiye Kemer Protokol futbol takımlarının mücadele ettiği turnuva sonrasında Kemer Belediyesi Spor Kompleksi Emirates Arena\'da kupa töreni düzenlendi.

KUPALAR SAHİPLERİNİ BULDU

Şampiyon olan Kazakistan Antalya Konsolosluğu Futbol Takımı\'nın kupasını Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül verdi. Turnuvada ikincilik kupası Kemer Protokol, üçüncülük kupasını Alman Konsolosluğu FC Adler, dördüncülük kupasını ise Almanya Ankara Diplomatik takımı aldı.

GÜL: \"KAYBEDEN YOK\"

Belediye başkanı Mustafa Gül törende yaptığı konuşmada, \"Alman, Rus ve Kazak dostlarımızla örnek bir buluşma gerçekleştirmek istedik. Amacımız dostluk ve kardeşliği sağlamaktı. Bunu da bir kez daha başardığımızı inanıyorum. Bu turnuvada kaybeden yok hepimiz kazandık\" dedi.

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