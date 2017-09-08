Kemer'de atlı jandarmaya yoğun ilgi

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Kemer İlçesi\'nde, atlı jandarma timleri araç trafiğine kapalı sahil, antik kent ve caddelerde devriye görevi yaparak güvenliği sağlıyor.

Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Komutanlığı\'ndan Kemer\'e görevlendirilen atlı jandarma timi, gündüzleri araç trafiğine kapalı sahiller ve antik kentlerde, geceleri ise ilçenin en işlek caddelerinde görev yapıyor. \'Prens\', \'Tayga\' ve \'Polat\' adlı atlarla gece Liman Caddesi\'nde devriye gezen atlı jandarmalar, turistlerin ve vatandaşların ilgisini çekiyor. Bazı turistler ve vatandaşlar, atların yanında hatıra fotoğrafı çektirdi.

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