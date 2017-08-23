Kemerburgaz’da 150 kilo altın bulunduğu iddia edildi; defineciler akın etti!

İstanbul Kemerburgaz'da kepçe kazısı sırasında 150 kilo altın bulunduğu iddia edildi. Kemerburgaz halkı da dahil dedikoduyu duyan defineciler su kemerlerinin altını oymaya başladı. Mithatpaşa Mahallesi Muhtarı Gürkan Yılmaz, definecilerin izinsiz kazı yaptıkalrını ve kimsenin 1 sikke dahi bulamadığını söyleyerek, "Rüyasında ‘Ak sakallı dedeyi gördüm’ diyen, 'falanca hoca söyledi' diyen buraya geliyor" dedi.

Gazete Habertürk'ten Hasan Örnekoğlu'nun haberine göre; bölgede zaman zaman şehir efsanesine dönüşen bu söylenti ilk 3 ay önce başlayan Kemerburgaz metro istasyonu inşaat alanından çıktı.

Kaynağı belirlenemeyen dedikoduya göre, kepçe kazısı sırasında 150 kilo altın bulundu. Şantiye çalışanlarının altınları paylaşamayarak jandarma ekiplerine yakalandığı söylentisi kulaktan kulağa Mithatpaşa Mahallesi’nde yayıldı.

"1 sikke dahi bulunmadı"

Mithatpaşa Mahallesi Muhtarı Gürkan Yılmaz, söylentilere ve bölgeyi köstepek yuvasına çeviren definecilere tepkili. Doğma büyüme Kemerburgazlı olduğunu söyleyen Yılmaz, definecilerin sürekli izinsiz kazı yaptığını, kimsenin 1 sikke dahi bulduğuna şahit olmadığını söyledi ve şunları dedi:

“Metro kazı alanının 500 m yukarısında tarihi kilise var. Biri burada altın bulunduğu dedikodusunu yaymış. Kim bu söylentiyi çıkardıysa daha sonra kendisi de inanmış. Burada Fatih Sultan Mehmed döneminden kalma su kemerleri var. Burayı sürekli kazı- yorlar. Açıkçası rüyasında ‘Ak sakallı dedeyi gördüm’ diyen, falanca hoca söyledi diyen buraya geliyor.”

Definecilerin profesyonel malzemeleri 10 bin liraya kiralayarak geldiğini anlatan Yılmaz, kaçak kazı yapanlarla ilgili “1 gecede 5-6 m kazıp bırakıyorlar. Sonra biz bu çukurları belediyeye söyleyip kapattırıyoruz” dedi.

Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu kemerler çok uzun. Dehlizin içerisine girip altın aramışlar. Zamanında Rumların kaçarken su kanalına altın küpü koyduğu dedikodusu var. Bu nasıl bir küptür ki yıllarca suyun akıntısına dayanabilmiş. Söylentilerden usandık."

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