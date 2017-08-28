Kemerburgaz Hasdal yolunda zincirleme kaza: 2 yaralı

Ezgi ÇAPA - Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA) Hasdal Kemerburgaz yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 yaralandı. Kaza nedeniyle söz konusu güzergahta uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Görgü tanıklarının anlattığına göre Mehmet Güler, kullandığı kamyonetiyle Kıyı Emniyetin Hasdal Yerleşkesi önündeki trafik ışıklarında sola dönmeye çalışırken Ferhat Sezer yönetimindeki 51 HK 223 araca çarptı. Bu sırada arkadan gelen Fahri Uslu yönetimindeki hafriyat kamyonu da önce hafif ticari araca, ardından da yol kenarındaki tabelalara çarparak durdu. Zincirleme kazada hafif ticari araçta yolcu koltuğunda oturan Talha Demirci yaralandı, hafriyat kamyonunun sürücüsü de bulunduğu yerde sıkıştı.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalenin ambulansta yapıldığı yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle üç şeritli yolun iki şeridi trafiğe kapandı. Kemerburgaz Hasdal istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık yarım saat sonra kaza yapan araçlar yoldan kaldırıldı ardından trafik normale döndü..Görgü tanığı Samet Eşkioğlu \'Kamyonun buradan dönüş yapmasıyla oluştu. Kamyon U dönüşü yapıyorken kapalı kasa araca çarptı. Kamyon da arabalara çarparak daha büyük bir şey oluşmaması için kendini sağa atmayı düşündü herhalde. Kamyonu kullanan kişi araçta sıkışınca çıkartılmasına yardımcı olduk\' diye konuştu.

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