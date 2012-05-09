Kemer sıkmayı 'yırtıp atacak' hükümet

Seçimden ikinci büyük blok olarak çıkan Syriza'nın lideri Alexis Tsipras, Yunan seçmenlerin kurtarma paketi anlaşmasını "net bir şekilde geçersiz kıldığını" belirtti.

Hükümet kurmak için üç gün süresi bulunan Tsipras, ülkenin iki büyük partisi Pasok ve Yeni Demokresi'ye, hükümete katılmak istiyorlarsa kemer sıkma programına verdikleri destekten vazgeçmeleri gerektiğini söyledi.

Avrupa Komisyonu ve Almanya ise Yunanistan'ın bütçe kesintilerine devam etmesi gerektiğni söylüyor.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso, "Üye ülkelerin yapması gereken, tutarlı olmak ve uzlaştıkları politikaları uygulamaktır" dedi.

Ancak Fransa'da ekonomik büyümeye odaklanılması gerektiğini savunan Francois Hollande'un seçilmesinden sonra, AB liderleri 23 Mayıs'ta Hollande'un önerilerinin ele alınacağı gayri resmi bir toplantı yapmaya karar verdi.

Destek arayışı

Yunanistan'daki seçimden birinci parti olarak çıkan Yeni Demokrasi lideri Antonis Samaras önceki gün hükümet kuramadığını açıklamıştı.

Yunanistan'da, merkez sağ Yeni Demokrasi ve merkez sol Pasok'a verilen destek büyük ölçüde azaldı ve seçmenler sağ ve soldaki radikal partilere kaydı.

Yunanistan, Avrupa Birliği ve Uluslararası Para Fonu IMF'nin ortaklaşa verdiği toplam 240 milyar euroluk kurtarma kredisi karşılığında, kamu personeli ve emekli maaşlarında büyük kesintiler yapılması, vergilerin yükseltilmesi ve kamudaki binlerce kişinin işten çıkartılmasını kabul etmişti.

Yunan medyası Tsipras'ın Demokratik Sol Partisi'nin desteğini aldığını, ancak komünist KKE'yi hükümete katılmaya ikna edemediğini belirtiyor.

Syriza liderinin aşırı sağcı Altın Şafak dışındaki tüm partilerle görüşmesi bekleniyor.

Tsipras'ın hükümet kurmak için gereken 151 sandalyeye ulaşabilmesi için büyük partilerden birinin desteğini alması gerekiyor.

(BBC Türkçe)