“Kemer sıkma paketi hazırlanıyor, vatandaş acı reçeteye hazır olsun”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Akif Hamzaçebi, 24 Haziran seçimlerinden sonra kemer sıkma paketi hazırlandığını belirterek, “Vatandaş acı reçeteye hazırlıklı olsun” uyarısına bulundu.

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'ya konuşan Hamzaçebi, "Ekonomide işler hiç iyi değil. Bir kemer sıkma paketi programı hazırlanıyor, bütün vatandaşlarımız buna hazırlıklı olsunlar. Kemeri vatandaş sıkacak. Seçimlere öne alma istemelerinin nedeni de budur. Herkes acı reçeteye hazır olsun. Mart ayında yerel seçimler yapılırsa bu acı reçeteyi Mart ayına kadar ertelemek zorundalar, Kasım ayında yapılırsa hemen Aralık'ta bu acı reçeteyi uygulayacaklar" dedi.

"Muharrem İnce Cumhuriyet Halk Partili'dir, mücadelesini parti içinde yürütür"

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin yeni parti kuracağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını savunan Hamzaçebi, "Kesinlikle böyle bir şey olmaz. Sayın Muharrem İnce Cumhuriyet Halk Partilidir. Mücadelesini parti içinde yürütür. Kesinlikle böyle bir şeyi kendisi de reddeder" diye konuştu. İyi Parti’nin seçimlerde aldığı oy oranını da değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı, şunları söyledi:

"İyi Parti 8 aylık bir parti ve girmiş olduğu ilk seçimde yüzde 10 oranında oy aldı. Bu önemli bir başarı, bu başarıyı küçümsememek lazım. Yüzde 10'luk bir oran çok iyi. İlk kez merkez sağda başka bir parti var. Bugüne kadar Ak Parti ve MHP vardı, şimdi bir başka parti daha var, bunu bir başarı olarak görüyorum."