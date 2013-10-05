Kemer sıkan Obama indirimli sandviç aldı

ABD'de bütçe krizini bitirecek çözüm uzak görünüyor. Başkan Barack Obama, krize dikkat çekmek için öğle yemeğini hükümet çalışanlarına indirim uygulayan bir sandviç dükkanından aldı.

ABD Başkanı Obama, Başkan Yardımcısı Joe Biden'la beraber öğle yemeği için Beyaz Saray yakınlarında bir sandviç dükkanını seçti. Bunun sebebi, restoranın hükümet dairelerinin kapanmasından dolayı mağdur olan hükümet çalışanlarına yüzde 10'luk bir indirim uygulaması.

Restoranda konuşan Obama, krize dikkat çekti. Temsilciler Meclisi Başkanı Boehner'ın, bütçe oylamasına izin verdiği takdirde krizin bitebileceğine vurgu yaptı. Obama, "Kepenk kapama bugün sona erebilir. Temsilciler Meclisi'nde oylamalar sürüyor. Eğer Meclis Başkanı Boehner yalnızca bu oylamanın gerçekleşmesine izin verirse, bu durumu sona erdirebiliriz" dedi.

Cumhuriyetçi Boehner, Temsilciler Meclisi'nde cevap verdi, daha önce yaptığı "temerrüde düşmemeliyiz" yorumunu açtı. Boehner, "Bunun için harcama problemimizi ve ekonomik büyümemizdeki durgunluğu çözmemiz lazım" yorumunu yaptı. Boehner, bütçeyi mevcut haliyle geçirmeyeceklerinin sinyalini verdi.

Ancak krizde gelişmeler var. Obama'nın, Cumhuriyetçilerin Kongre'ye getirecekleri, hükümete sınırlı harcama izni vermeyi öngören teklifi reddedeceği belirtiliyor. Ancak tekliflerden birinde uzlaşı var. Hükümet çalışanlarına geriye dönük maaş ödemesi. Beyaz Saray, bu teklifin destekleneceğini, ancak bu uzlaşının kepenk kapama krizinin sonuçlarını bertaraf edemeyeceğini belirtti.

Öte yandan, ABD hükümeti Avrupa Birliği ile serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin kepenk kapama krizinden ötürü ertelendiğini duyurdu.