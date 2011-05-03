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Dünya

KEMANIN GELİRİ TSUNAMİZEDELERE ANKARA (A.A)

03 Mayıs 2011 12:14

-KEMANIN GELİRİ TSUNAMİZEDELERE ANKARA (A.A) - 03.05.2011 - Son olarak 10 milyon dolara satılan çok iyi durumdaki bir Stradivarius kemanının, Japonya'daki deprem ve tsunamizedelere yardım için satılacağı bildirildi. 1721 tarihinde yapılmış keman, Nippon Müzik Vakfı tarafından açık artırmaya çıkarılacak ve gelirin tamamı Kuzeydoğu Japonya Deprem ve Tsunami Yardım Fonu'na gidecek. Lady Blunt adlı keman, geçen yüzyıl satışa çıkarıldığı her seferde rekor fiyata satıldı. Son olarak 2008'de 10 milyon dolara alıcı buldu. Müzayede salonu yetkilileri kemanın 20 Temmuz'da internet üzerinden satışa çıkarılacağını bildirdiler. Keman adını eski sahiplerinden birinden alıyor. Nippon Müzik'in elinde dünyanın en iyi Stradivari ve Guarneri enstrümanları bulunuyor.

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