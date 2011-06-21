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Dünya

KEMANA 16 MİLYON DOLAR  LONDRA (A.A)

21 Haziran 2011 11:55

-KEMANA 16 MİLYON DOLAR  LONDRA (A.A) - 21.06.2011 - Geçmişte İngiliz şair Lord Byron'un torununa ait olduğu belirtilen Stradivarius kemanı, açık artırmada yaklaşık 16 milyon dolara satıldı.  İnternet üzerinden açık artırma düzenleyen Tarisio müzayede evi, 1721 tarihli kemanın, adı açıklanmayan bir kişi tarafından, daha önce Stradivarius kemanına verilen fiyatın dört katı olan 15.9 milyon dolara alındığını açıkladı.  Satıştan elde edilen gelirin, Nippon Vakfı yoluyla Japonya'daki tsunami felaketinden sonra yapılan yardım çalışmalarına aktarılacağı belirtildi. Kemanın, 30 yıl boyunca Lord Byron'ın torunu Lady Anne Blunt'a ait olduğu kaydedildi.

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