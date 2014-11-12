Keman virtüözü Vanessa Mae, Soçi'ye katılmak için hile yapmış!

Ünlü keman virtüözü Vanessa Mae’nin, Soçi Kış Olimpiyatları’na katılmak için dört büyük slalom yarışına hile karıştırdığı ortaya çıktı. Mae, dört yıl boyunca kayak yarışlarından men edildi.

Mae, Soçi Kış Olimpiyat Oyunları’nda ülkesi Tayland’ı temsil ederek tarihe geçmişti. Sochi’de babasının soyadı Vanakorn’u kullanan Mae, katıldığı iki yarışı da son sırada tamamlamıştı. Mae’in kış oyunlarına katılmak için 4 süper büyük slalom yarışını manipüle ettiği ortaya çıktı. Yapılan araştırmaya göre, Slovenya’daki yarışların tek amacı Vanessa Mae’ye olimpiyat oyunlarına katılacak kadar puan kazandırmaktı. Bunu başarmak için Slovenya’da bulunmayan bir kayakçının adı yarış listesine eklendi. Düşen bir kayakçı, yarışı 2. sırada bitirmiş gösterildi. Bir başka kayakçı otomatik olarak açılan çıkış kapısının ilerisinden yarışa başladı. Uluslararası Kayak Federasyonu tüm bu yöntemlerle Vanessa Mae’nin olimpiyat oyunlarına katılmak için son şansı olan yarışlarda baraj puanını geçmeyi başardığını vurguladı. Federasyon, 36 yaşındaki keman virtüözüne 4 yıl yarışlardan men cezası verdi. Vanessa Mae’nin kararı temyize götürme hakkı bulunuyor.