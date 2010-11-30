-KEMAL UZAN 165 MİLYAR DOLAR İSTİYOR STRASBOURG (A.A) - 30.11.2010 - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), bugün Kemal Uzan'ın Türkiye aleyhine yaptığı şikayetle ilgili bir duruşma düzenledi. Avukatlar, sözleşmelerin iptali ve daha sonraki mağduriyetleri yüzünden Türk devletinden enaz 165 milyar dolar talep ettiklerini söylediler. Duruşmayı, Fransa'dan geçen yıl siyasi iltica talebinde bulunan ve Paris'te yaşayan Cem Uzan da izledi. Bugünkü duruşmada AİHM'in ilgili dairesi, yaklaşık üç saat süreyle Uzan ve Türk hükümetinin avukatlarını dinledi. -ENAZ 165 MİLYAR DOLAR- Kemal Uzan'ın avukatları, imtiyaz sözleşmelerinin devlet tarafından süresinden önce "usul ve prosedüre aykırı biçimde, ÇEAŞ ve Kepez şirketlerini ortadan kaldırmak amacıyla" iptal edildiğini iddia etti. Uzan'ın avukatları, sözleşmenin iptali üzerine işsiz kalan çalışanlara tazminat ödemek zorunda kaldıkları ve borsada hisselerinin düşmesi yüzünden önemli zarara uğradıkları görüşünü dile getirdi. Avukatlar, sözleşmelerin iptali ve daha sonraki mağduriyetleri yüzünden Türk devletinden enaz 165 milyar dolar talep ettiklerini söylediler. -TÜRK HÜKÜMETİNİN AVUKATLARI- Türkiye'nin avukatlarıysa, "söz konusu şirketlerin imtiyaz sözleşmelerinde belirtilen görevleri ve sorumlukları gerektiği gibi yerine getirmedikleri gerekçesiyle sözleşmelerin iptal edildiğini'' bildirdi. Avukatlar, grubun taahhütlere uygun olarak sürekli enerji arzı sağlayamadığı ve yine taahhütlere uygun olarak gerekli yatırımları yapmadığı görüşünü dile getirdiler. Türkiye'nin savunmasında, Uzan ailesinin şirketlerinin çeşitli yolsuzluklar ve usulsüzlükler yaptığı belirtilerek, bu konuda çeşitli örnekler verildi. Hakkında arama kararı bulunan Kemal Uzan, 2003 yılında AİHM'e yaptığı başvuruda, ÇEAŞ ve Kepez'in imtiyaz sözleşmelerinin iptal edilmesini gerekçe göstererek, Türkiye'nin insan hakları ihlalinde bulunduğunu iddia etmişti. Yapılan başvuruda, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin, mal ve mülkiyetin korunması, adil yargılanma ve etkili başvuru haklarıyla ilgili maddelerinin Türkiye tarafından ihlal edildiği ileri sürülmüştü. Uzan ve Türk hükümetinin avukatlarının görüşlerini dinleyen AİHM, kararını ileri bir tarihte verecek.