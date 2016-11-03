Kemal Tanca hayatını kaybetti

Kemal Tanca ayakkabılarının kurucusu ve isim babası Gazanfer Kemal Tanca 91 yaşında hayatını kaybetti.

Kemal Tanca kimdir?

1925 yılında Adana'da dünyaya gelen Kemal Tanca, ayakkabı sektörüne yine doğduğu yer olan Adana'da başlamıştır. Diğer bir adı Gazanfer olan Kemal Tanca, ayakkabı sektörüne babasının dükkanında adım atmıştır. Çırak olarak başladığı işletmeyi, kazandığı bilgi ve tecrübelerle daha da ilerilere taşımaya hedefleyen Tanca, bir süre sonra bölgenin en iyi ayakkabıcısı olmuştur.

Yıllar sonra sektöre kazandırdıklarının farkına varınca, kendi markasıyla ilerleme konusunda fikir sahibi olmuş ve her şeyi geride bırakarak Adana'dan İstanbul'a taşınmaya karar vermiştir.

Burada oluşturduğu Kemal Tanca markasıyla ilk etapta problemler yaşayan fakat azmi ve kararlılığı sayesinde asla pes etmeyen Tanca, markasını kendi gözünde hak ettiği bir konuma getirmeyi başarmıştır.

Aile birlikteliğiyle Türkiye'nin en köklü ayakkabı firmalarından birisini oluşturmayı hedefleyen Tanca, dört oğlunun da desteğiyle 1950 yılında sektöre giriş yapmıştır. Zamanla kazandığı prestij ve kalite ilkesiyle mağazalarını Türkiye'nin dört bir yanına yaymayı başaran Kemal Tanca, 100'ün üzerinde bayi ile sektöre öncülük etmeyi başarmıştır.

Yaklaşık bir asırlık ömrünü şirketinin bekası için harcayan Kemal Tanca, 03 Kasım 2016 tarihinde hayata gözlerini yummuştur.