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Kemal Sunal'ın filmleri için artık telif ödenecek

Türk sinema tarihinde bir ilk olan Kemal Sunal'ın varislerine telif hakkı ödenmesi kararı Yargıtay tarafından onandı

15 Ağustos 2012 15:55

Yargıtay Kemal Sunal'ın varislerine telif ödenmesine yönelik kararını onadı. Karara göre; Yeşilçam filmlerinin yayınlanması halinde telif ücreti ödenecek. Ayrıca taraflar geriye dönük olarak 5 yıl hak talep edebilecek.

Kemal Sunal’ın, çoğu 1980’lerde çekilen filmleri için o dönemde özel televizyonlar olmaması nedeniyle Şerafettin Gür’den sadece sinema gösterimleri için ücret aldığı öğrenildi.

Geçen yıllar için de filmlerin sağladığı öngörülemeyen ekonomik değerlerden Gür’ün tek başına yararlanmasının hakkaniyet ve sebepsiz zenginleşme hükümlerine aykırı olduğunu belirten mahkemenin kararı Yargıtay tarafından da onaylandı. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi kararında, dava dosyası içindeki bilgi, belge ve mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmadığını belirterek, İstanbul 1. Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi’nin kararını onayladı. Böylece mahkemenin verdiği karar kesinleşmiş oldu. Bu karar ile birlikte Sunal ailesinin ünlü komedyenin filmlerinin yeni gösterimlerinden de telif almasının yolu açıldı.

Filmleri televizyonlarda tekrar tekrar gösterilen Kemal Sunal'ın ailesi 'Düttürü Dünya' ve 'Yoksul' filmlerinin yapımcısı Şerafettin Gür'e tazminat davası açmıştı.

İstanbul 1. Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi, Türk sinema tarihinde bir ilki gerçekleştirerek varislere telif hakkı ödenmesi kararını almıştı.

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