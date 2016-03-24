Kemal Sunal'ın annesi hayatını kaybetti

Usta oyuncu Kemal Sunal'ın annesi Saime Sunal hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medyadan duyuran Ali Sunal, "Sultan'ım Kemal'ine kavuştu... Nur içinde yat babaannem" mesajını yazdı.

Hürriyet'in haberine göre, Sultan Sunal için Üsküdar Karacaahmet’te bulunan Şakirin Camii’nde öğle namazını müteakiben cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine, oğlu Cengiz Sunal, Kemal Sunal’ın eşi Gül Sunal ile çocukları Ali ve Ezo, aile yakınları katıldı. Ali Sunal’ın tiyatrocu arkadaşları Sunal’ı zor gününde yalnız bırakmazken, Ali Sunal basın mensuplarının sorularını cevaplamadı.

Cenazede, Cengiz Sunal taziyeleri kabul ederken, Ali Sunal’ın ise duygusal anlar yaşadığı görüldü. Cenaze namazında helallik alındığı sırada Ali Sunal gözyaşlarını tutamadı. Cenaze namazı sonrasında Ali Sunal babaannesinin tabutunu omuzunda taşıdı

Sultan Sunal’ın cenazesi Karacaahmet Mezarlığı’nda defnedildi.