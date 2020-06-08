Kemal Sunal anısına hatıra para basıldı

Türk sinemasının unutulmaz ismi Kemal Sunal'ın 20. ölüm yıldönümü yaklaşırken onun anısına gerçek Euro kâğıdı üzerine hatıra para basıldı.

Euro banknotlarının basıldığı Fransa'daki Oberthur Fiduciaire matbaalarında hatıra ve tanıtım amaçlı "0 Euro" olarak üretilen paranın ön yüzünde Kemal Sunal'ın çizimleri, arka yüzünde Avrupa ülkelerinin simgeleri yer aldı.

Avrupa Merkez Bankası onayıyla 5 bin adet basılan koleksiyon paralarının yarısı Türkiye'de, diğer yarısıysa başta Avrupa olmak üzere dünyada satışa çıktı. Hatıra para, Türkiye'deki çeşitli internet sitelerinde 70 TL'den satılıyor.

Daha önce de Fatih Sultan Mehmet, Mustafa Kemal Atatürk, Seyit Ali Onbaşı, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kurucu cumhurbaşkanı Mehmet Emin Resulzade, Kafkas İslam Ordusu Kumandanı Nuri Paşa (Killigil), KKTC Türklerinin lideri Dr. Fazıl Küçük ile Göbeklitepe, Sultanahmet Camiii ve Kapalıçarşı için hatıra Euro'lar basılmıştı.