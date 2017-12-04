Kemal Özdeş: Gerekli dersleri çıkaracağız

Fenerbahçe’ye 4-2 yenildikleri maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş,’’ Fenerbahçe'nin etkinliği vardı. Bu kadar basit gol yerseniz maça tutunmak zordur. Fenerbahçe'yi kutluyorum. Karanlık bir oyundu bizim için. Gerekli dersleri çıkaracağız’’ diye konuştu.

Kemal Özdeş’in açıklaması şöyle:

Oyunun başlangıcında Fenerbahçe'nin baskı kuracağını biliyorduk. Bizim 1. bölgemizde oynatmamaktı amacımız. İkinci bölgede karşılayamadık. Gol yediğimiz ana kadar pozsiyonlar geliştirdi Fenerbahçe. Sol tarafımızdaki eksik oyuncular nedeniyle, savunmamızın arkasına sarkarak etkili oynadılar. Golü yedikten sonra baskıyı biraz ortadan kaldırdık ve rakibin skoru koruma isteğiyle öne çıktık. Çok net bir pozisyonumuz vardı, belki de maçtaki en net pozisyonumuzdu. Onu atamadık, serbest atıştan gol attık.

İkinci yarıda, 25 dakikaya ters bir oyun oynadık. İkinci yarıda aynı yerde bir aksiyon ile 2-1 başladı bizim için ikinci yarı. Oyunu dengeleyecekken 3. golü de yedik. Bulunduğum yerden net gördüm. Top kimin elindeyse taçı ona verdi hakem. Şener geriye giderken, birden oraya bir taç kullanıldı. 60. dakikaydı. 3-1 olduktan sonra oyuna tutunmaya çalıştık.

Fenerbahçe'nin etkinliği vardı. Bu kadar basit gol yerseniz maça tutunmak zordur. Fenerbahçe'yi kutluyorum. Karanlık bir oyundu bizim için. Gerekli dersleri çıkaracağız. Takım formatına geri döneceğiz. Umuyorum Trabzonspor maçıyla bir çıkışa başlayacağız