Kemal Özdeş: Galatasaray, golleri 'kırılma anlarında' buldu

Süper Lig'in 5'inci haftasında Galatasaray'a deplasmanda 2-0 kaybeden Kasımpaşa'nın teknik direktörü Kemal Özdeş, Galatasaray'ın iki golü de maçın 'kırılma anlarında' bulduğunu söyledi.

Takımının hücum gücünün daha fazla olduğunu ancak bu maçta sahaya yansıtamadıklarının altını çizen Özdeş, ilk 45 dakika emniyetli bir oyun sürdürmek istediklerini söyledi.

Kemal Özdeş, maç sonu yayıncı kuruluşa şöyle konuştu:

"Galatasaray'ın oynadığı ilk 4 maça bakıldığında oyunun ilk 30 dakikasında önde oynuyor. Kaybettiği yerde baskı yapıyor ve baskıdan sonra dikine oynuyor. Bu, bizim atak yapmamızı engelledi. Önde top yapamamamıza neden oldu.

Bekleri de çok fazla çıktı. Oynadıkları oyundan biraz farklılardı. Çıkışlardaki top kayıpları kaybetmemize neden olan en önemli faktörlerdendi.

Emniyetli oyunu hedefledik bugün. 45 dakikayı böyle geçirmekti hedefimiz. Çok basit bir top kaybı pahalıya mal oldu. Ofansif hamlelerle önümüzü enerjik hale getirecekken savunmadan bir oyuncunun sakatlanması planları bozdu.

"Hücumdan memnun değilim;

oyuncularım çok daha etkili"

İlk yarıda olduğu gibi ikinci yarıda da Galatasaray çok 'kırılma anı' denilebilecek bir anda buldu golü. Hücum kısmından hiç memnun değilim bugün. Çok daha etkili oyuncularım var. Daha önceki maçlarda da gösterdik.

Galatasaray'ı kutluyorum. Bu statta çok baskılılar. Buna rağmen iyi savunma yaptık. Hakemi de kutluyorum. İyi bir maç yönetti. Şimdi önümüzdeki Kayserispor maçını kazanmak için uğraşacağız."