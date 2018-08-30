Kemal Öksüz, Ermenistan'da tutuklandı

Ermenistan Organize Suç birimleri ile İnterpol'ün Ermenistan biriminin ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyon sonucu ABD vatandaşı olup Kevin ismini alan ve ABD tarafından aranan Kemal Öksüz 29 Ağustos günü yakalandı.

Agos'un Armenpress sitesinden aktardığı habere göre, Öksüz hakkında ABD tarafından 23 Ağustos'da 'aranıyor' bilgisi deklare edildi. Habere göre Öksüz ABD Temsilciler Meclisi Etik Komitesi'ni sahte belgelerle kandırmakla suçlanıyor.

Ermenistan güvenlik güçleri arama talebinin deklare edildiği ilk günden beri Öksüz'ün radarlarında olduğunu söylediler.

Öksüz'ün bir düşünce kuruluşu yönettiği açıklandı. Kuruluşun amacı Türk ve ABD'lileri Türkiye ve Azerbaycan'daki seyahatlerde bir araya getirmek olarak görünüyor.

Öksüz 2013'te bir grup ABD Temsilciler Meclisi üyesini Azerbaycan ve Türkiye'ye davet etmişti.

Etik Komite'nin bu geziyle ilgili parasal kaynaklara dair evraklarda usulsuzluk yapıldığını tespit ettiği belirtiliyor.

ABD Temsilciler Meclisi üyelerinin gezileri ABD Seyahat Yönetmeliği'ne uygun olarak Etik Komite tarafından denetleniyor. Yönetmeliğe göre seyahatleri düzenleyenlerin parasal kaynaklara dair eksiksiz bilgiler vermesi ve bazı formları doldurmaları gerekiyor. Öksüz'ün komiteye tahrif edilmiş evraklar sunduğu öne sürülüyor.

Öksüz yönetimindeki kuruluşun gezi için Azerbaycan devlet kuruluşu olan SOCAR'dan fon sağladığı ve geziye katılan ABD Temsilciler Meclisi üyelerine binlerce dolarlık hediyeler verildiği de sözkonusu haberde yeralıyor.

Haberlerde Kemal Öksüz'ün Türkiye'de aranan Adil Öksüz'ün kardeşi olduğuna dair bir detay bulunmuyor.

Kemal Öksüz şu an tutuklu. Ermenistan makamlarının önümüzdeki günlerde nasıl bir yöntem izleyeceği konusu da şu an net değil.