Kemal Kurkut'u öldüren polisin tutuklanması talebi yine reddedildi

Diyarbakır’da 2017 Newrozu’nda polis tarafından vurularak öldürülen Kemal Kurkut cinayetine ilişkin açılan davanın üçüncü duruşması Diyarbakır'da görüldü. Sanık polis Y.Ş.’nin tutuklanması talebi bir kez daha reddedilirken bir sonraki duruşma 20 Aralık'a ertelendi

Gazete Karınca'da yer alan habere göre, Diyarbakır Newrozu’nun kutlandığı Newroz Parkı’na girerken üzeri yarı çıplak olmasına rağmen “canlı bomba şüphesi” iddiasıyla polisin açtığı ateşle vurularak öldürülen Kemal Kurkut davasının üçüncü duruşması Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Sanık polisin tutuklanması talebi reddedildi

Kurkut ailesi avukatlarından Mehmet Emin Aktar, duruşmada “olası kastla insan öldürme” suçundan müebbet hapis istemiyle yargılanan sanık polis Y.Ş.’nin tutuklanmasını talep etti. Sanık polisin tutuklanması talebini reddeden mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi. Bir sonraki duruşma 20 Aralık’ta görülecek.

Duruşma sonrası açıklamalarda bulunan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili Selçuk Mızraklı, “Katliamlar bu topraklarda hep cezasızlıkla sonuçlandırıldı” dedi ve ekledi; “Adaletin tesisi için bu davanın takipçisi olacağız. Katiler yargı önünde hesap verene dek mücadelemizi sürdüreceğiz.”

Dosyaya yeni delil girmişti: Adamı vurmaya gerek yok ki

Öte yandan duruşmaya sayılı günler kala Kurkut cinayetine ilişkin açılan dava dosyasına 13 saniyelik yeni bir delil girmişti. Olay yerindeki bir zırhlı araçtan alınan görüntüde, sağ yakalanma imkânı varken öldürüldüğü belirtilen Kurkut için görevli iki polisten birinin diğerine “Adamı vurmaya gerek yok ki” dediği ortaya çıkmıştı.