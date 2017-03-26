T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Kemal Kurkut soruşturmasında iki polis serbest

Diyarbakır'da Nevruz kutlamaları sırasında Kemal Kurkut adlı üniversite öğrencisinin öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki polis memurundan biri serbest bırakılırken, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.

26 Mart 2017 01:14

Diyarbakır'da Nevruz kutlamaları sırasında Kemal Kurkut adlı üniversite öğrencisinin öldürülmesiyle ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki polis memurundan biri serbest bırakılırken, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada özetle şöyle denildi:

"Diyarbakır il merkezinde 21 Mart 2017 tarihinde saat 07:30-08:00 sıralarında Nevruz kutlamalarının yapılacağı alana giren kişilerin kontrollerinin yapıldığı arama noktasından elinde bıçak olduğu halde geçmek isteyen K.K. isimli şahsın güvenlik görevlilerinin silahlı müdahalesi sonucu yaralanarak hayatını kaybetmesi olayı ile ilgili olarak; olayın Cumhuriyet Başsavcılığımıza bildirilmesine müteakip gecikmeksizin soruşturma başlatılmıştır."

"Olayla ilgisi olduğu değerlendirilen güvenlik görevlilerinin tespit edilebilmesi amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal olay yerinde gerekli incelemeler yapılmış, otopsi işlemleri tamamlanmış, olaya ilişkin kamera kayıtları temin edilmiş, olay yerinde bulunan delil iz ve emareler tespit edilip muhafaza altına alınmış, atış artıklarının tespiti amacıyla olayın meydana geldiği güzergahta görev yapan güvenlik görevlilerinin svap örnekleri alınmış, olay sırasında silah kullanma ihtimalleri bulunan güvenlik görevlilerinin silahlarından mukayese amacıyla atış örnekleri aldırılmıştır."

"Diğer taraftan Diyarbakır Valiliği'nce de olayla ilgili idari soruşturma başlatılmış ve İçişleri Bakanlığından Müfettiş talep edildiği bilgisi alınmıştır. Olayla ilgisi olduğu değerlendirilen iki kamu görevlisi, Cumhuriyet Başsavcılığımızca ifadeleri alındıktan sonra bir kamu görevlisi serbest bırakılmış, diğer kamu görevlisi ise Türk Ceza Kanunu'nun 81/1. maddesi olan 'Olası kasıtla adam öldürme' kapsamında tutuklanması talebi ile Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir."

"Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince sorgusu tamamlanan kamu görevlisi hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 81/1. maddesi kapsamında Adli Kontrol Hükümlerinin uygulanmasına karar verilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımızca bu olaya ilişkin soruşturma tüm yönleriyle titiz bir şekilde yürütülmekte olup, gelişmelerden ayrıca kamuoyuna bilgi verilecektir" denildi.

Diyarbakır Valiliği, Malatya İnönü Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzik Bölümü öğrencisi Kemal Kurkut'un canlı bomba olduğu şüphesiyle vurulduğunu açıklamıştı.

Açıklamada, Kurkut'un çantasında bomba olduğunu söyleyerek polisi tehdit ettiği belirtilmişti.

Olaydan sonra Dihaber ajansı tarafından yayımlanan fotoğraflarda Kurkut'un çıplak ve çantasız olduğu görülüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Diyarbakır NevruzKemal KurkutNevruzCumhuriyet BaşsavcılığıMartCumhuriyet BaşsavcılığımızaCumhuriyet BaşsavcılığımızcaDiyarbakır ValiliğiBakanlığından MüfettişOlaylaTürk Ceza KanunuNöbetçi Sulh Ceza

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24