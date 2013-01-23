Kemal Kılıçdaroğlu'nun bekçilik yapan kardeşi işten çıkarıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ’nun, kısa bir süre önce medyanın gündemine gelen en küçük kardeşi Celal Kılıçdaroğlu işten çıkartıldı. Celal Kılıçdaroğlu, İzmir Gaziemir Seydi Baba Türbesi ve Rekreasyon Projesi’nde bekçi olarak çalışıyordu.

Hürriyet gazetesinden Okan Konuralp’in haberine göre CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sabah saatlerinde toplanan partisinin MYK toplantısında “Kardeşim Celal’i işten çıkartmışlar” dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin de “Genel başkanımızın kardeşinin çalıştığı şirkete yönelik bir denetim süreci başlatılmış. Maliye defterlerini incelemeye almış. Bu sürece bağlı olarak Celal Kılıçdaroğlu bu sabah işten çıkartılmış” dedi.

“Eşkıya dağda değil, kente inmiş” yorumunda bulunan Tekin, Namuslu bir siyasetçinin, evine alın teriyle kazanılmış parayla alınmış ekmek götürmekten başka derdi olmayan kardeşine bile tahammül edilemiyor. Celal beyin bekçilik yaptığına ilişkin haberin gazetelerde yer almasının ardından maliye şirkete yönelik denetim başlatmış. Bu denetimden korkulmuş olacak ki yönetim işten çıkartma gerçekleştirmiş" dedi.