Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı: Eleştiriyi hoş görürüz, hakareti asla!

CHP'de kurultay tartışmaları devam ederken Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı açıklama yaptı. Avukat Celal Çelik “Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik artan hakaret yorumları nedeniyle bilinmesini isterim ki gereğini yapacağız! Sonradan kimse özür dileyerek af dilemesin. Eleştiriyi hoş görürüz, hakareti asla” dedi.

Çelik'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın devamı şöyle:

“Yazımın çok net olduğunu düşünüyorum. Siyasilerin eleştiriye katlanma yükümlülüğünün ayrımındayız. İfade özgürlüğüne saygılıyız. Ancak, eleştirinin ötesinde, tamamıyla hakaret kastıyla yapılan yakıştırmalara, küfürlere sessiz kalamayız. Eleştiri - hakaret ayrımını iyi biliyoruz.

Muhalif olmak, hakaret etmeyi haklı kılmaz. Herkes haddini bilmeli. Genel Başkan'a hakaret eden binlerce Aktrol hakkında yasal işlem başlattık! Ancak bunu duyurmayı gerekli ve uygun bulmuyoruz.”