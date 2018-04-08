Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Romanlara: AKP'ye Suriyelilere baktığın kadar bana bakmıyorsun diyeceksiniz

Romanlar Günü toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

Siz bu ülkenin en köklü tarihine sahip olan kesimsiniz. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u alırken sizler oradaydınız. Ama geldiler, oraya lüks konutlar yaptılar, burada Romanlar oturmasın, sizler fakirsiniz dediler. Bunu kabul etmiyorum. Fakirlik benim kaderim değil ki, iş verdin de çalışmadım mı? Romanlar günlük yaşıyorlar diyorlar, aylık ver 10 bin dolar bakalım günlük yaşıyor mu?

Sizin içinizde Man Adası'nda şirketi olan var mı? 1 sterlinlik şirket kuracaksın, 15 milyon dolarlık mal satacaksın. Sizin vergi dairelerinde kaydınız yok ama siz çocuğunuz doğduktan itibaren bu ülkede vergi verirsiniz. Bu ülkeyi yönetenler, bu ülkede sizin ödediğiniz vergileri vermemek için Man Adası'na giderler, şirket kurarlar. 2019'da bu ülkeye demokrasiyi, hakkı, hukuku hep beraber getireceğiz. Biz huzur içinde yaşamak istiyoruz. Hiç kimse ötekileştirilmesin istiyoruz.

2019'da önümüzde iki seçenek var. Roman kardeşimiz der ki bana iş bulacaksın demokrasi içinde düşüncelerini ifade edecek. İkinci seçenek tek adam rejimi. Konuşmayacaksın. Demokrasi mi, dikta yönetimi mi? Bu iş demokrasi işidir. Demokraside herkes düşüncelerini açıkça ifade edebilmeli. 'Suriyelilere baktığın kadar bana bakmıyorsun. Onlar birinci sınıf vatandaş, ben Fatih'ten beri buradayım, hala 3. sınıf vatandaş…' Biz ayrımcılık istemiyoruz. Hepimiz al bayrağın altında büyük Türk milletinin bir parçasıyız. İlk 3 yıl içinde hiçbir evde hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecektir sözünü veriyorum. Haram yemeyen herkes bunu yapar. CHP ezilenlerin partisidir, kul hakkı yiyenlerin partisi değildir.

Suriyelilere baktığın kadar bana bakmıyorsun diyeceksiniz, isyan edeceksiniz. Dikta yönetimini sandığa gömeceğiz. Biz ayrımcılık istemiyoruz. Az önce müzik grubunu izledik. Ondan önce yurt dışında ödül alan kardeşimizi dinledik. Yoksulluğu bu coğrafyadan silebiliriz. Ben sizlere güzel bir gelecek vadediyorum. Hiç kimse kimliğinden ötürü ötekileştirilmeyecektir vaadini veriyorum.

İlk 3 yıl içinde hiçbir evde hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecektir sözünü veriyorum. Bunu nasıl yapacaksın diyorlar. Haram yemeyen herkes bunu yapar. Devletin hazinesine el uzatmayacaksın. Yeri zamanı gelince kapı gibi askere gideceksin. Bunu yaptığımız zaman bunların hepsi olur. Türkiye'nin neresinde olursanız olun, CHP ezilenlerin partisidir. Sorunu olanların partisidir.