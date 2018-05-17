Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce'nin seçim kampanyasına 13 bin lira

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim kampanyasının finansmanı için herkesi bütçesine gore desteğe çağırdı. İnce, Amasya mitinginde, ''Bende para yok, ben gariban bir cumhurbaşkanı adayıyım. Parayı nereden bulacağız? Sizden bulacağız. Ateşleyin bakalım. Fırına odun atın biraz. 5 lira, 10 lira, 20 lira yatır ama yatır'' dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İnce'nin kampanyasına 13 bin lira bağışta bulundu.

Seçim kampanyası için Zıraat Bankası ve İş Bankası TBMM şubelerinde iki ayrı hesap açıldı. CHP'li milletvekillerinin açılan hesaba bağışta bulunduğu belirtilirken, pek çok vatandaşın da kampanyaya yardımda bulunduğu ifade ediliyor.

İnce' nin şeffaflık adına kampanya sonunda bağışçıları kamuoyu ile paylaşacağı belirtiliyor.

Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bağış makbuzu basınla paylaşıldı.

İnce'nin açıklaması şöyle:

Türkiye’de ilk kez bugün Amasya’da bütün milletimize sesleniyorum. Değerli vatandaşlarım, değerli 81 milyon bir kampanya yapıyoruz. Yeni düzenlemelere göre cumhurbaşkanı adayı partiden bağımsız bir kampanya yürütüyor. Aday bir hesap numarası açıyor, bağış topluyor, oradan harcama yapıyor. Bir küçük uçak kiraladık. Su yakmıyoruz, benzin yakıyoruz. Benim hemşerimde para çok, devletin uçağı onda, helikopter onda. Bende para yok, ben gariban bir cumhurbaşkanı adayıyım. Parayı nereden bulacağız? Sizden bulacağız. Ateşleyin bakalım. Fırına odun atın biraz. 5 lira, 10 lira, 20 lira yatır ama yatır. Sizin desteğinizle yapacağız bunu. Bir yandan devletin gücüyle yapılan kampanya, öbür yanda milletin gücüyle yapılan kampanya. Bugünden itibaren bekliyorum, Amasya’dan gönlünden ne koparsa, kendini zora sokmayacak şekilde yatır.

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