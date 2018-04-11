Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast davasında tahliye

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İstanbul Milletvekilileri Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlattığı Adalet Yürüyüşü'ne, kiraladıkları araçla saldırı planı yapan 10 IŞİD sanığının, Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Ara kararını açıklayan kararda, 5 tanığın dinlenilmesi için duruşma haziran ayına ertelenirken, tutuklu sanık Selahattin Aydın tahliye edildi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu´nun Adalet Yürüyüşü'nün Kocaeli etabına kiralık minibüs ile saldırı planı yaparken, Kocaeli ve Kayseri emniyetince yapılan ortak çalışma sonucu IŞİD militanı Oğuzhan Korkmaz ve 6 kişi gözaltına alındı. Kayseri Emniyeti'nin derinleştirdiği soruşturma kapsamında 9 kişi daha gözaltına alındı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltına alınan 'Ebu Hüseyin' kod adlı Oğuzhan Korkmaz, Emre Emre, Ali Merttaş, Kaan Aslan ve Fatih Özel´in soruşturma evrakını Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı´na gönderdi.

'IŞİD terör örgütü üyeliği' suçundan tutuklanan bilgisayarcı Kadir Kökoğlu (28), tamirci Ahmet Kaşdaş (31), işsiz Selahattin Aydın (30), Suriyeli öğrenci Abdullah Albayerli (23) ve şoför Selim İbiş (32) ile tutuksuz sanıklar işçi Ferhat Koç (23), işçi Ahmet Türkçe (24), memur Seyit Kılıç (47), inşaat işçisi Burhanettin Kılıç (42) ve Oğuzhan Korkmaz´ın eşi ev hanımı Ayla Korkmaz´ın (36) yargılanmasına Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde başlanıldı. 'Ebu Hüseyin' kod adli Oğuzhan Korkmaz´ın eşi Ayla Korkmaz, duruşmaya Konya Beyşehir Adliyesi´nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile katıldı.

​Sanıkların savunmalarının ardından ara karar veren mahkeme heyeti, Oğuzhan Korkmaz´ın da aralarında bulunduğu 5 tanığı dinlemek üzere duruşmayı 6 Haziran 2018´e erteledi. Ayrıca, tutuklu sanık Selahattin Aydın´ın da tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verildi. (DHA)