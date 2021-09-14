Kemal Kılıçdaroğlu, uzun yol için hazırladığı Spotify listesini paylaştı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Spotify'da uzun yol için hazırladığı müzik listesini paylaştı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Sevgili Gençler, Arkadaşlarım bilir; benim uzun yol müzik listem vardır. Paylaşıyorum, çok eleştirmeyin ama:) Özellikle de K-Pop fandomlarından çekiniyorum, bilesiniz. Hala hangisine ait olacağıma karar veremedim. Hadi bakalım, sizi seviyorum gençler!" ifadelerini kullandı.

Aşık Veysel, Cem Karaca, Barış Manço, Ahmet Kaya, Cem Adrian ve Sezen Aksu gibi çok sayıda ismin bulunduğu listede 42 tane şarkı yer alıyor.

Kılıçdaroğlu'nun Spotify listesine ulaşmak için TIKLAYIN.