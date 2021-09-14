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Kemal Kılıçdaroğlu, uzun yol için hazırladığı Spotify listesini paylaştı

"Özellikle K-Pop fandomlarından çekiniyorum, bilesiniz; hala hangisine ait olacağıma karar veremedim"

14 Eylül 2021 23:40

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, uzun yol için hazırladığı müzik listesini sosyal medya hesabından paylaştı. Kılıçdaroğlu paylaşımına, "Çok eleştirmeyin ama" notunu da düştü.

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