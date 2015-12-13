Kılıçdaroğlu: Dündar ve Gül tutuksuz yargılanmalı, Türkiye bir yarı açık cezaevine dönüştü

Cumhuriyet Halk Pattisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MİT TIR'ları haberlerinden tutuklanarak cezaevine konan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ü ziyaret için Silivri Cezaevi'ne gitti.

Can Dündar ve Erdem Gül ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, Dündar ve Gül'ün tutuklanmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti. Türkiye Cumhuriyeti hapishanelerinde 32 gazeteci var diyen Kılıçdaroğlu, tüm gazetecilerin serbest burakılması çağrısında bulundu. Dündar ve Gül'ün moral olarak iyi durumda olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "içerideler mi dışarılar mı fark yok, çünkü Türkiye bir yarı açık cezaevine dönüşmüş durumda" diye konuştu. Kılıçdaroğlu konuşmasına şöyle devam etti:

"Haber yapıyor diye hapse atılıyor yapılan haberlerin tamamı doğru. Dünyanın bildiği gerçeği manşete taşımak suç mu oldu? Bu haberlerden üzüntü değil gurur duymamız gerekir güç kendisine en azından sınırlama getirir hem 'güçlü olacağım' diyeceksiniz hem de insanları tutuklayacaksınız. Türkiye Cumhuriyeti hapishanelerinde 32 gazetecimiz var bunların serbest bırakılmasını istiyoruz."

Zaman’ın haberine göre, CHP Lideri Kılıçdaroğlu, CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanı Murat Karayalçın ve beraberindeki heyetle öğle saatlerinde Silivri Cezaevi'ne geldi. Kılıçdaroğulu, cezaevine girmeden önce tutuklu gazetecilere destek için başlatılan 'umut' nöbeti tutan Güldal Mumcu ve gazeteci Baki Özilhan ile tokalaştı.