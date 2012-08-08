Kemal Kılıçdaroğlu, Necdet Özel ile selamı kesti

Çukurca’da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Çelikkaya’nın Ankara’daki cenaze töreninde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Özel ile yine tokalaşmadı.

Suriye ile yaşanan jet krizi sırasında da Genelkurmay Başkanlığı’nın açıklama yapmasına sert tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hakkâri Çukurca’da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kamil Çelikkaya’nın Ankara’da düzenlenen cenaze töreninde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ile tokalaşmadı. Kılıçdaroğlu, açıklamalarla başlayan gerginliğin etkisiyle, daha önceki bir şehit cenazesinde de Özel ile Kılıçdaroğlu tokalaşmamıştı. Hakkâri’nin Çukurca ilçesindeki Geçimli Köyü Karakolu’na 5 Ağustos’ta düzenlenen terörist saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kamil Çelikkaya için Kocatepe Cami’sinde cenaze töreni düzenlendi.

'Şerefsizler ağlasın'



Törene TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Murat Bilgel, Hava Kuvvetleri Komitanı Orgeneral Mehmet Erten, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Bekir Kalyoncu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AKP Genel Başkan Yardımcısı Haluk İpek katıldı.



Cenaze namazının ardından bir süre omuzlarda taşınan Çelikkaya’nın cenazesi, top arabasına konularak, aile yakınları ve protokolün önünden ilerledi. Bu sırada ayakta durmakta güçlük çeken Çelikkaya’nın annesi Fadime Çelikkaya tekerlekli sandalyeye oturtuldu ve sağlık ekibi tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Tören sırasında Çelikkaya’nın yakınlarının ağıtları yürekleri dağladı. Şehidin kardeşi Ayşe Çelikkaya, annesine sarılarak, “Ağlama annem. Sen değil Şerefsizler ağlasın” dedi.



Aileye taziyelerini sunduktan sonra protokol bölümüne geçen Kılıçdaroğlu, kendisinden önce buraya gelen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ve kuvvet komutanlarının bulunduğu bölümü pas geçti ve komutanlar ile tokalaşmadı. Kılıçdaroğlu’nun buradaki bekleyişine, CHP Genel Başkan Yardımcıları Yakup Akkaya ve Gökhan Günaydın ile milletvekilleri Sinan Aygün ve Bülent Kuşoğlu eşlik etti.

Kılıçdaroğlu ne demişti?



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Orgeneral Özel’in şehit cenazesinde ağlamasıyla ilgili, “Genelkurmay başkanları da ağlar ama şehitlerin başında ağlamaz” demişti. Kılıçdaroğlu, Suriye ile yaşanan jet krizi sırasında da Genelkurmay Başkanlığı’nın açıklama yapmasına sert tepki göstermiş ve “Hükümetin ayıbını, kusurunu Genelkurmay olarak niye sırtınıza alıyorsunuz?”; Genelkurmay Başkanlığı’nın yazar Bekir Coşkun’un yazısı üzerine yayımladığı bildiriyi eleştirerek, “Eleştiriye tahammül edeceksin edemiyorsan o koltuğu terk edeceksin” ifadelerini kullanmıştı.

CHP'den açıklama

CHP'den ''Kılıçdaroğlu ile Ordu arasında soğuk rüzgar'' haberlerine yönelik açıklama yapıldı.

CHP'den yapılan açıklamada, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel arasındaki ilişkinin Türkiye Cumhuriyeti'nin gelenek, görenek ve devlet adabına uygun bir ilişki olarak devam ettiği ifade edildi.

Genel Başkan İletişim Koordinatörlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, bir gazetede yer alan ''Kılıçdaroğlu ile Ordu arasında soğuk rüzgar'' ve ''Özel Paşa ile selamı kesti'' başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Açıklamada, ''CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Genelkurmay Başkanı Sayın Necdet Özel arasındaki ilişki Türkiye Cumhuriyeti'nin gelenek, görenek ve devlet adabına uygun bir ilişki olarak devam etmektedir. Halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkı çerçevesinde kamuoyunun bilgisine sunarız'' ifadelerine yer verildi.