Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "KYK borçları silinsin" çağrısı: Siz bursu veriyorsunuz bir de geri istiyorsunuz; bunun adı sosyal devlet değil sosyal tefeciliktir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyada başlatılan #KYKBorçlarıSilinsin kampanyasına destek verdi. Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) mağduru gençlerle bir araya gelen CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Tamamının silinmesi lazım" dedi. Kılıçdaroğlu bu teklifi MHP ve AKP'ye de sunacaklarını belirtti.

Üniversiteyi bitirdikten sonra KYK borçları ile karşı karşıya gelen yaklaşık 3 milyon 100 bin üniversiteli genç borcunu ödeyemedi. 300 bini hakkında ise yasal işlem başlatıldı. Borçlarını ödeyemeyen gençler, bir süredir sosyal medya üzerinden kampanya yürüterek borçların silinmesini istiyor.

"Tamamının silinmesi lazım"

KYKBorçlarıSilinsin kampanyasına destek veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borcu mağduru gençlerle buluştu. CHP Genel Merkezi’nden telekonferans yöntemiyle gençlerin önerileri dinleyip notlar alan Kılıçdaroğlu, borçlara ilişkin “Tamamının silinmesi lazım” dedi. Kılıçdaroğlu bu teklifi MHP ve AKP'ye de sunacaklarını belirtti.

"Siz bursu veriyorsunuz bir de geri istiyorsunuz; bunun adı sosyal devlet değil sosyal tefeciliktir"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 13 bin öğrenciye karşılıksız burs verdiğini anımsatan Kılıçdaroğlu, “Siz bursu veriyorsunuz bir de geri istiyorsunuz. Geri isteyecekseniz iş vereceksiniz. Bunun adı sosyal devlet değil sosyal tefeciliktir” diye konuştu.

Borçların silinmesi önerisine ilişkin "Ödeyenler neden ödedi ?" şeklinde yapılan eleştirileri de değerlendiren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Sosyal devlet, düşük gelirlinin yanında olan devlettir"

Kredi borcunu ödeyen arkadaşın maddi durumu iyidir, ödemiştir. Siz nasıl ödeyeceksiniz? Belki iş bulmuştur. Ama siz bulamadınız. Sosyal devlet, düşük gelirlinin yanında olan devlettir. Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet mi? Sosyal devleti sorgulayacaksınız. Sizin benden daha fazla hakkınız var. Benim işim var, sizin yok. Benim evim var, sizin yok.

"Siz güçlüsünüz ama gücünüzün farkında değilsiniz"

“Beni işsiz bırakan iktidara oy vermeyeceğim” demelisiniz. Siz güçlüsünüz ama gücünüzün farkında değilsiniz. Tek tek mücadele edip talepte bulunuyorsunuz. Size iş bulmayana oy vermezseniz Türkiye’yi değiştirebilirsiniz.

"Yapılandırma geliyor ancak büyük bölümü işsiz olan gençler silinmesini istiyor"

3 milyon 100 bin genç KYK borcunu ödeyememiş durumda. Toplam borç 5.3 milyar liraya dayandı. Her yıl da 19.2 oranında gecikme zammı biniyor. 300 bin genç ise öğrenim kredisi yüzünden icralık oldu. TBMM Plan Bütçe Komisyonunda benimsenen yasa teklifi ile borçlara yapılandırma geliyor ancak büyük bölümü işsiz olan gençler, borçların yapılandırılmasını değil, silinmesini istiyor. TBMM'de bu konuda CHP-MHP ve İYİ Partili vekillerin 20 ayrı kanun teklifi var ancak iktidar yeşil ışık yakmadığı için ele alınmıyor.