Kemal Kılıçdaroğlu: Milletimizin başı sağ olsun

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tunceli'nin Nizamiye ilçesinde uzman çavuş Ferruh Dikmen (26) ve Asım Türkel'in donarak şehit olmasıyla ilgili açıklama yaparak başsağlığı diledi.

Kemal Kılıçdaroğlu resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2018 Türkiye’sinde, Tunceli’den gelen acı haberle hepimiz #Donuyoruz! Şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, acılı ailelerine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.