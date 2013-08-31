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Kemal Kılıçdaroğlu: İlker Başbuğ’un suçlu olduğuna inanmıyoruz

Silivri’ye giden CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ergenekon davasında müebbet hapis cezası alan İlker Başbuğ ile görüştü. Kılıçdaroğlu, görüşme sonrası ‘Başbuğ’un suçlu olduğuna inanmıyoruz’ dedi

31 Ağustos 2013 21:26

 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Silivri’ye giderek, Ergenekon davasında darbe girişimi suçlamasıyla müebbet hapis cezası alan eski Genelkurmay Başkanı emekli orgeneral İlker Başbuğ’la görüştü. Kılıçdaroğlu görüşmeyle ilgili yaptığı açıklamada, "Bizim tarihimizde ilk kez bir Genelkurmay Başkanı yargılandı ve tutuklandı. Sayın Başbuğ bir vatansever, bayrağını, ülkesini, insanını seviyor. Demokratik bir insan, demokrasiye saygılı bir insan. Görev yaptığı süre içinde görevini en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştı. Suçlu olduğuna inanmıyor. Kesinlikle herhangi bir suç işlemedim diyor. Zaten olaylara baktığımızda kendisini suçlu gösterecek hiçbir kanıt yok. Ülkem için çalıştım, ülkem için çaba harcadım diyor" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, görüşmeyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Geldiğimiz nokta şu: Komutan olarak görev yaptığı süre içinde yasaların kendisine tanıdığı yetkileri kullandı. Kendisini terör örgütü üyesi olarak suçlamak ya da darbeci olarak suçlamanın çok ağrına gittiğini söyledi. Bizi darbeci olarak tanıtmak doğru değildir diye bir ifadesi oldu. Kendisinin Zafer Bayramı’nı kutladık. Demokrasinin bu ülke için çok önemli olduğunu ifade ettik. Ordumuz peygamber ocağıdır. Hepimizin saygı duyduğu bir yerdir. Ordunun siyasete karışmaması hepimizin arzusudur. Kendisinin de arzusu budur. Siyaset de orduya karışmamalıdır.”

 

'Morali sağlığı çok iyi'

 

"Morali çok iyi, sağlıyı iyi. ‘Bana yöneltilen suçlamaların haksız olduğunu biliyorum’ dedi. ‘Suçlu olsaydım böyle konuşamazdım’ diyor. ‘Adaleti her zaman her yerde savunuruz’ diyor. Eğer siz yargılamayı ön yargıyla yaparsanız, kişileri mahkum etmek için kürsüye oturursanız bunun doğru bir anlayış olmadığı ortaya çıkıyor zaten. Bizim Silivri yargılamaları nedeniyle gündeme getirdiğimiz bu. Herkes yargılanabilir ancak adalet içinde yargılama olması lazım.”

"Alıyorsunuz Kara Kuvvetleri Komutanı yapıyorsunuz, sonra Genelkurmay Başkanlığı’na getiriyorsunuz. Emekli olduktan sonra suçluyorsunuz. Sen bu kişiyi Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na getirirken haberin yok muydu, Genelkurmay Başkanı yaparken haberin yok muydu. Emekli olunca darbeci diyorsun. Herkesin vicdanını sorgulaması gerekir. Kişiyi alacaksınız kara Kuvvetleri Komutanı yapacaksınız, Genelkurmay Başkanı yapacaksınız devletin bütün sırlarını bilecek, emekli olduktan sonra terör örgütü üyesisin diyeceksiniz. Biz suçlu olduğuna inanmıyoruz. Demokrasiye inanan bir askere nasıl darbeci diyebilirsiniz.”

 

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