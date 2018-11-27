Kemal Kılıçdaroğlu: Hükümet 16 yılda dışardaki tefecilere 159 milyar 290 milyon dolar faiz ödedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında hükümetin tefecilere hizmet ettiğini öne sürdü. Devletin yurt dışındaki tefecilere yılın ilk 9 ayında ödediği faiz miktarının 9 milyar 724 milyon dolar olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, "Hükümet son 16 yılda dışardaki tefecilere 159 milyar 290 milyon dolar faiz ödedi" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Ne yapacaksın öğretmen için" bizim yanıtını aradığımız şoru bu. Öğretmen meslek kanununu çıkarmamız gerekiyor. Kanun teklifini parlamentoya verdik. 2018 yılında geçinemiyoruz diye ek iş yapan öğretmenlerimiz var . Hiç bir öğretmen yoksulluk sınırının altında aylık almamalı. Ayda en az 6 bin lira ücret ödenmesi gerekiyor. Yoksulluk sınırı nedir Türk-İş belirliyor, 6 bin küsür. En az ayda 6 bin TL ücret ödenmeli. Öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmesi gerektiğini söyledik. Gelin 3600 ek göstergeyi hep birlikte verelim, oy birliğiyle sağlayalım. Kanun teklifimizi de verdik, seçim bildirgelerinde olmasına rağmen, AK Parti ve MHP'nin oylarıyla ek gösterge verilmesi reddedildi.

Türkiye genelinde 153 bin 640 öğretmen açığı var

Okullarda öğretten açığımız var, dışarıda da atama bekleyenler var. Türkiye genelinde 153 bin 640 öğretmen açığı bulunuyor. Dışarıda da yüz binlerce öğretmen atama bekliyor.

Kadını toplumun eşit bir bireyi olarak görüyorsunuz kadına yönelik şiddete hep birlikte karşı çıkmalıyız. 2018'in ilk 9 ayında 183 kadın ve 10 çocuk öldürüldü.

Senin zalim yönetimin bu aziz millete bir çay ve simiti bile layık görmüyor

Ekonomi pek parlak değil, durumumuz giderek ağırlaşacak. 16 yıllık kesintisiz bir yönetim ve bir Türkiye gerçeği. Erdoğan iktidar olmadan önce bütün meydanlarda çay ve simit hesabı yapıyordu. 16 yıllık kesintisiz yönetim ve bir Türkiye gerçeği. 1,75 lira simit 1,75 lira çay. 5 kişilik bir aile hiçbir şey yemesin üç öğün bir çay ve simit tüketsinler. Bir kişinin harcaması 10,50 lira. Beş kişinin 52,50 lira. Bunlar 30 gün 1575 lira. Asgari ücret 1603 lira. Arada 28 lira kalıyor. 28 lirayla okul parası, elektrik parası, su parasını nasıl karşılayacak? Bu yönetime şöyle sesleniyorum; Senin zalim yönetimin bu aziz millete bir çay ve simiti bile layık görmüyor

Ekonomi, ekonomi, ekonomi

Biz gerçekten bittik, asıl gündem bu. Ekonomi, ekonomi, ekonomi. Şimdi gündemin en önemli konusu soğan. Soğan baskınları yapıyorlar. Açıklama yapıyor beyfendi, silahlı teröristle soğanı olan terörist hakkında hiçbir fark yoktur... Soğan üreticilerinin gözü aydın, siz de terörist oldunuz. Soğanı neden depoladınız? Nereye koyacak bu soğanı? Tarımda en büyük depoyu TMO yapıyor. En büyük terörist o, orayı da dağıt o zaman. 2 milyon ton soğan üretmesi lazım Türkiye'nin. Bunun altına düşerseniz soğan ithal etmeniz gerekir. Soğan 5 liraya çıktı, kim getirdi bu hale? Bir şeyi öğrendik soğan üreticileri terörist kimliğine kavuştu.

Asıl hedef Türkiye'de çiftçiyi bitirmek

Son iki yılda köprülere yüzde 157 zam yapıldı. Buna müdahale eden var mı? Bu zam insafsızdır diyen var mı bizim dışımızda? Bunun adı soygun, vurgun değil mi? Gittiler Sudan'da 780 bin 500 hektar arazi kiraladılar. Bakan oraya gitmiş Türk yatırımcıları Sudan'a davet ediyor. Türkiye'de bir karış bile yer yok. Sudan'da üreteceğiz buraya getireceğiz. Asıl hedef Türkiye'de çiftçiyi bitirmek. Çiftçiyi destekleyeceksin, ilaca gübreye zam yapmayacaksın. Gözünüz soğana değil devleti soyana baksın. Bütün bunların müsebbibi baştaki zat ve damadı.

Hükümet tefecilerin talimatından asla çıkmaz

Vatandaşların bankalara borcu 522 katrilyon lira. Vatandaş bankalara Ocakla- Kasım arasında , 49 milyor 390 milyon lira. Eski parayla 49 katrilyon lira. Bu hükümet tefecilere hizmet ediyor. Devletin yurt dışındaki tefecilere Yılın il 9 ayında ödediği faiz 9 milyar 724 milyon dolar. Son 16 yılda dışarıya ödenen faiz ise 159 milyar 290 milyon dolar. Tefecilerin talimatından asla çıkmaz.