Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığa adaylığını açıkladı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık kararını açıklamasının ardından yaklaşık 60

kadar milletvekili adına bir basın toplantısı düzenleyen CHP milletvekili Tekin Bingöl, Kılıçdaroğlu'na destek verdiklerini söyledi.





CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Mayıs’ta yapılacak Kurultay’da Genel Başkanlığa aday olacağını açıklayarak görevinden istifa etti. Kılıçdaroğlu'nun genel merkezde yaptığı basın toplantısına Ankara İl Başkanı Ali Yıldızlı ile birlikte gelmesi, Önder Sav'ın desteği olarak yorumlandı. Sav daha sonra Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkça dile getirdi. CHP milletvekili Yaşar Ağyüz de yaklaşık 60 kadar milletvekilinin Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini belirtti. Antalya İl Başkanı Özer Ülken ise, Kılıçdaroğlu'nun kararına saygı duyduklarını kaydederek, "Ancak Biz Deniz Baykal'ın yeniden aday olmasını istiyoruz" açıklamasını yaptı. İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin ise bu konuda yarın açıklama yapacağını söylemekle yetindi. Bu arada CHP Genel Sekreteri CHP MYK toplantısını terk etti. Sav'ın bu hamlesinin CHP'nin içindeki fikir ayrılığını net olarak ortaya çıkardığı belirtiliyor.







Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için yorum yapmadı







CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklayan Kemal Kılıçdaroğlu, ''CHP örgütünün, parti yöneticilerimizin, milletvekili arkadaşlarımın bu kararımı bir parti sorumluluğu ve partili bilinci şeklinde değerlendireceklerini düşünüyorum. Tüm CHP ailesini güçlükleri birlikte göğüslemeye ve aşmaya davet ediyorum'' dedi.





Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal ile her zaman görüşeceğini ifade ederek, ''Bizim partimizin önemli bir lideridir. Dolayısıyla bir kırgınlık, küskünlük diye bir şey söz konusu değil'' diye konuştu.









Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Deniz Baykal'ın 10 Mayıs 2010 tarihinde CHP Genel Başkanlığından istifa etmesinden bu yana bir haftalık bir süre geçtiğini, kurultaya doğru geri sayımın başladığını anımsattı.







Ülke gündeminin olağanüstü yoğun olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, ''Yaşanan sıkıntıların yurttaşları bunalttığı bir dönemde CHP'nin, kurultay sürecinde adaysız olmasının düşünülemeyeceğini'' dile getirdi.





-CHP AİLESİNE DAVET-







Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

















''Bu dönemde partideki yeri ve konumu ne olursa olsun tüm CHP'lilerin büyük bir sorumluluk duygusu içinde davranmaları, gereğin de ötesinde bir zorunluluktur. Partimize yönelik komploları bozmalıyız, kuşatmaları yarmalıyız. Çalma, çırpma, korku ve baskı dönemini kapatıp, yolsuzluk yapanlardan hesap sormalıyız. İşsizlik ve çaresizliği yeneceğimizi haykırarak halka umut vermeliyiz. Daha önemlisi önümüzdeki seçimlerde halkımızın oylarıyla iktidara gelebilmek için gerekli olan tüm hazırlıkları hiç zaman kaybetmeksizin başlatmalıyız. Bugün bu hedefi gerçekleştirme yükümlülüğümüz var.''







Seçmeni ve örgütüyle partinin ve genel kamuoyunun gösterdiği ilgi ve destekten güç alarak kurultayda CHP Genel Başkanlığına aday olacağını açıklayan Kılıçdaroğlu, ''CHP örgütünün, parti yöneticilerimizin, milletvekili arkadaşlarımın bu kararımı bir parti sorumluluğu ve partili bilinci şeklinde değerlendireceklerini düşünüyorum. Tüm CHP ailesini güçlükleri birlikte göğüslemeye ve aşmaya davet ediyorum'' diye konuştu.





-''...BİR YAPI OLUŞTURMAYI DÜŞÜNÜYORUM''-









Kılıçdaroğlu, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Baykal ile yeni bir görüşme yapıp yapmadığının ve adaylık konusundaki fikrinin neden değiştiğinin sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, ''Sayın Genel Başkanımızla yeni bir görüşme yapmadım. Fikrimin neden değiştiği de zaten konuşma metnimin içinde var'' karşılığını verdi.



Kılıçdaroğlu, ''Önder Sav'dan destek aldınız mı?'' sorusunu, ''Parti bilinci ve sorumluluğu içinde her partilinin çalışması ve ortak görüş beyan etmesi, destek vermesi gerektiğini ifade ettim. Bu sadece Sayın Sav'ın değil, partimizin örgütünün de belli bir görüş, belli bir anlayış içinde CHP geleneklerine, kültürüne uygun olarak benim adaylığıma destek vereceklerini umuyorum'' diye yanıtladı.



Kurultaya çarşaf listeyle gidileceği yönünde haberler olduğunun anımsatılması üzerine Kılıçdaroğlu, ''O konular tümüyle spekülasyon. Herhangi bir açıklama söz konusu değil. Ama CHP'de daha demokratik, daha tutarlı, örgütüne güven veren, örgütün de güven duyduğu bir yapı oluşturmayı düşünüyorum'' dedi.





-''BEN TAVRIMI AÇIKLADIM''-







Baykal ile tekrar görüşüp görüşmeyeceğine yönelik soruya Kılıçdaroğlu, ''Sayın Baykal ile her zaman görüşürüz. Bizim partimizin önemli bir lideridir. Dolayısıyla bir kırgınlık, küskünlük diye bir şey söz konusu değil. Kendisinin bilgisinden, birikiminden her zaman yararlanacağız. Bu da bizim temel görevlerimizden birisidir'' yanıtını verdi.



''İsminiz üzerinde bir uzlaşma sağlandı mı?'' şeklindeki soru üzerine de Kılıçdaroğlu, bu konudaki tablonun önümüzdeki günlerde daha net bir şekilde ortaya çıkacağını ifade etti.



Kılıçdaroğlu, yarın yapılacak il başkanları toplantısından Deniz Baykal'ın yeniden adaylığına yönelik bir karar çıkması halinde tavrının değişip değişmeyeceğinin sorulması üzerine, ''Ben tavrımı açıkladım. CHP'nin olağan kurultayında genel başkan adayı olacağımı açıkladım'' dedi.



























































Sav: "Destekliyorum, kararım değişmez"





Kılıçdaroğlu'na destek veren CHP Genel Sekreteri Önder Sav, ''Bundan sonra kim aday olursa olsun benim tavrım hiç değişmez'' dedi.













CHP'nin 22-23 Mayıs 2010 tarihlerinde yapılacak olağan genel kurultayında CHP Genel Başkanlığına aday olduğunu açıklayan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Sekreteri Sav'ı parti genel merkezindeki odasında ziyaret etti.







Baş başa görüşmenin ardından Sav, basın mensuplarına açıklama yaptı, soruları yanıtladı. Sav, şöyle konuştu:







''Şimdi, bugün arayışlar, değerlendirmeler, görüşmeler tamamlanmış görülüyor. Sayın Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanlığına adaylığını resmen koymuş durumdadır. Kurultaya 5 gün kaldı. Bu adaylık, CHP'nin adaysız, çaresiz, eli kolu bağlı olmayacağının çok somut bir göstergesidir. Toplumun bunu bu şekilde algılaması gerekir. Böyle bir adaylık dönemini arkadaşlarımızın çok iyi değerlendirmesi gerekir. Aklımızı kullanmamız gereken bir dönemden geçtiğimizi herkesin bilmesi gerekir. Duygularımızla düşünmek ve yaşamak yerine CHP'liye yakışır, sorumluluk bilinciyle ve aklımızla davranmak gereken bir dönemi yaşadığımızın bilinci içindeyim.''





-''AÇIKLAMALARIM EZBER BOZMUŞ OLABİLİR''-















CHP Genel Sekreteri Önder Sav olarak Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek verdiğini ifade eden Sav, sözlerini şöyle sürdürdü:







''CHP olarak bizi içine çekmek istenen komplolardan, CHP'ye kurulmak istenen tuzaklardan, CHP Genel Başkanı Sayın Deniz Baykal'a yapılan tertibi, CHP olarak üstlenerek, bu komploları CHP olarak kabullenerek bu komplolara karşı mücadelemizi, içinde bulunduğu dar boğazdan Türkiye'yi selamete götürecek partinin CHP olduğunu bilerek, kurultayımızda bir tartışmaya, bir kamplaşmaya tahammül olmadığını bilerek, kurultaya 5 gün kala sorumluluk duygusuyla adaylığını açıklamış olan Sayın Kılıçdaroğlu'nun etrafında kenetlenerek, bu kuşatmaları aşacağız.''







Sav, yaptığı açıklamanın ve görüşlerinin CHP binasındaki arkadaşları dahil birçok kişinin ezberini bozmuş olabileceğini ifade ederek, ''Ama köhneleşmiş ezberlerle yola gidecek halimiz kalmamıştır. CHP, geleceğine bakacak, Türkiye'nin geleceğine bakacak. İçine itilmekte olduğumuz darboğazı yaracağız, aşacağız'' diye konuştu.





Milletvekillerinden Kılıçdaroğlu'na destek











CHP'li 60'a yakın milletvekili, CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklayan Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verdiler.







Kılıçdaroğlu'nu desteklemek amacıyla Parlamentoda düzenlenen ortak basın toplantısında, açıklamayı CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl yaptı.







Deniz Baykal'ın; maruz kaldığı çirkin saldırının ardından saygın bir davranış sergileyerek Genel Başkanlık görevinden istifa ettiğini hatırlatan Bingöl, ''Gerek istifasında, gerekse sonraki günlerde yaptığı açıklamalar, CHP'de yeni bir dönemin başlatılması gerektiği ve kendisinin de aday olmayacağı yönünde olmuştur'' dedi.







Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklamasından hemen sonra Ankara'da bulunan milletvekileri olarak, Ankara dışında bulunanlara telefonla ulaşarak bir araya gelip gelişmeyi değerlendirdiklerini kaydeden Bingöl, kendi özgür iradeleriyle Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklediklerini açıkladı. Bingöl, ''Bu tavrımızla Genel Başkanımız Sayın Deniz Baykal'ın yeni bir dönemin başlatılması isteğini de yerine getirmiş oluyoruz'' dedi.







- ' 'BAYKAL İLE KONUŞARAK GÖRÜŞLERİMİ İFADE ETMEDİM''-

















Bir gazetecinin, ''Sayın Baykal ile bir uzlaşma sağlandı diyebilir miyiz? Bugün bazı haberler çıktı 'bir uzlaşma mı yoksa bir ayrışma mı söz konusu' diye...'' sözleri üzerine de Sav, ''Dürüstçe bir şey söylemek istiyorum. Ben Sayın Baykal ile konuşarak bu görüşlerimi ifade etmiş değilim. Sözümün bir yerinde CHP Genel Sekreteri Önder Sav olarak bu açıklamayı yaptığımın altını çizdim'' dedi.







Önder Sav, 5 günün ardından kurultayda Deniz Baykal'ın adaylığının söz konusu olması halinde tavrının ne olacağına ilişkin soruyu yanıtlarken de ''Benim tavrım değişmez. Ben ne düşündüğümü kararlı bir şekilde söyleyen bir siyasetçiyim. Hiç hedef saptırmam. Kendime yakışanı yaparım. Bugün de CHP'lilik bilinci içinde, 53 yıllık CHP'lilik geleneğinden gelen bir kişi olarak bunları söyledim. Bundan sonra kim aday olursa olsun benim tavrım hiç değişmez'' diye konuştu.









ADAYLIK AÇIKLAMASI SONRASI İLK TEPKİLER

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce: Gelinen noktada Kılıçdaroğlu 'Ben adayım' diyorsa burda CHP'nin tüm delegelerinin bunun arkasında durması gerekiyor. Dururlar mı onu bilemem ama ben durmalıdırlar diyorum. Sayın Baykal şu ana kadar 'Ben adayım' demedi. Deniz Bey bunu deseydi ben yanında olacaktım. Kamuoyundan destek alan bir arkadaşımız adaylığını açıkladı. Yapmamız gereken bunun arkasında durup partimizi iktidar yapmaktır. Genel Sekreterimiz Önder Sav deneyimli bir siyasetçidir. Bunu kabul edeceğini sanıyorum.

CHP Sözcüsü Mustafa Özyürek: Kılıçdaroğlu bizimle görüşmedi ama adaylığı sürpriz de olmadı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen: Kararı kurultay verecek.

Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin: Hayırlı olsun, başarılar diliyorum

CHP Milletvekili Atilla Kart: Karar Türkiye ve CHP için çok yararlı olacak

CHP Antalya İl Başkanı Özer Ülken: Deniz Baykal'ın tekrar aday olmasını istiyoruz.

CHP Samsun Milletvekili Haluk Koç: Kemal'in kararlılığını kutlamak istiyorum. Siyasetin zorla götürülmesi mümkün değil. Halktan kopuk ve halka rağmen siyaset yaparsanız sonuç alamıyorsunuz. Deniz Baykal'a her zaman ihtiyacımız var. O da bunu esirgemeyecektir. O, CHP'nin uzun yıllar mücadelesini verdi. Umarım Kemal başarılı olacaktır. Sayın Genel Başkanımız da hiçbir zaman unutulmayacaktır. Tabandan gelen ses 'değişim' diyor.





Kılıçdaroğlu: Baykal da aday olabilir





Kılıçdaroğlu'nun başkanlığa adaylığını açıklanması ardından düzenlenen Merkez Yönetim Kurulu toplantısını Önder Sav, yaklaşık 1.5 saat sonra terk etti.





Sav'ın bu hamlesinin, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklamasıyla birlikte parti içindeki gerginliğin net bir şekilde ortaya çıktığı yorumları yapıldı.





Yaklaşık 2 saat süren ve toplantı ardından MYK kararlarını açıklamalak 16:30 suların bir basın toplantısı düzenleyen CHP Sözcüsü Mehmet Özyürek, Deniz Baykal'ın yeniden aday olmasının istendiğini bildiriken Önder Sav'a da istifa çağrısı yapıldı.





Bu açıklamalardan bir süre sonra konuşan Kılıçdaroğlu, "Adaylığımla ilgili olumlu tepkiler alıyorum. Uzlaşma genişleyecek" derken yaşanan süreçte CHP'nin bölüneceğine inanmadığını, Baykal'ın da aday olabileceğini açıkladı.